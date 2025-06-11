Украина атаковала пороховой завод. Российские дроны ударили по Харькову и Одессе

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Украина и Россия обменялись ударами беспилотниками.

Как утверждает Минобороны РФ, за ночь «перехвачены и уничтожены 32 украинских БПЛА самолетного типа» в Воронежской, Курской, Тамбовской, Ростовской областях и на подлете к Крыму.

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В Котовске Тамбовской области был атакован пороховой завод, по которому ранее уже наносились удары.

«В ночь на 11 июня отражена массовая атака БПЛА украинского режима на Котовск. В результате падения одного из сбитых БПЛА возникло возгорание, которое было ликвидировано пожарными подразделениями. Пострадавших нет. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Ситуация находится под контролем», – сообщил и.о. губеранора Тамбовской области Евгений Первышев.

Он напомнил о недопустимости съемки и публикации фото и видео работы ПВО и атак.

«Каждый такой ролик – это непосредственная помощь врагу, который пытается наносить удары по нашим предприятиям и мирным жителям», – подчеркнул глава региона.

Тем не менее, в открытом доступе в очередной раз появились кадры.

В свою очередь российские дроны атаковали Одессу и Харьков.

Харьковский мэр Игор Терехов написал, что 17 ударных дронов атаковали два района города.

«Есть прямые попадания в многоэтажные дома, частные дома, детские площадки, предприятия и общественный транспорт», – жалуется гауляйтер.

Кроме того, дроны атаковали Одесскую область, где начались пожары.