Украина атаковала пороховой завод. Российские дроны ударили по Харькову и Одессе
Украина и Россия обменялись ударами беспилотниками.
Как утверждает Минобороны РФ, за ночь «перехвачены и уничтожены 32 украинских БПЛА самолетного типа» в Воронежской, Курской, Тамбовской, Ростовской областях и на подлете к Крыму.
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В Котовске Тамбовской области был атакован пороховой завод, по которому ранее уже наносились удары.
«В ночь на 11 июня отражена массовая атака БПЛА украинского режима на Котовск. В результате падения одного из сбитых БПЛА возникло возгорание, которое было ликвидировано пожарными подразделениями. Пострадавших нет. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Ситуация находится под контролем», – сообщил и.о. губеранора Тамбовской области Евгений Первышев.
Он напомнил о недопустимости съемки и публикации фото и видео работы ПВО и атак.
«Каждый такой ролик – это непосредственная помощь врагу, который пытается наносить удары по нашим предприятиям и мирным жителям», – подчеркнул глава региона.
Тем не менее, в открытом доступе в очередной раз появились кадры.
В свою очередь российские дроны атаковали Одессу и Харьков.
Харьковский мэр Игор Терехов написал, что 17 ударных дронов атаковали два района города.
«Есть прямые попадания в многоэтажные дома, частные дома, детские площадки, предприятия и общественный транспорт», – жалуется гауляйтер.
Кроме того, дроны атаковали Одесскую область, где начались пожары.
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