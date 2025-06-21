Украина активно охотится за новобранцами на Глобальном Юге – свои идти на убой не хотят

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Как пишет журнал The Economist, на фоне растущего кризиса с дефицитом личного состава ВСУ, Украина все более активно занимается рекрутингом новобранцев за границей, в первую очередь, в странах Глобального Юга. В публикации говорится о том, что в мае этого года в засекреченном месте на западе Украины открылся новый центр набора.

Также утверждается, что была запущена цифровая рекламная кампания, изначально сосредоточенная на Латинской Америке.

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«Инициатива выглядит многообещающей — ежедневно поступает около ста новых заявлений. Рекруты, как правило, сами оплачивают свой проезд на Украину и не получают преимуществ по сравнению с украинскими солдатами», – говорится в материале.

«Основным стимулом служит зарплата в зоне боевых действий — около 3000 долларов в месяц, что в некоторых странах региона (например, в Колумбии) в десять раз превышает средний доход. Часть новобранцев движима идеологическими мотивами, желая поддержать Украину в её борьбе за свободу», – добавляет издание.

Вербовка в странах Глобального Юга может быть сложной, отмечает The Economist. Причина – растущее там присутствие и влияние России и конкуренция за кадры потенциальных контрактников..

В этой связи Киеву приходится маневрировать между укреплением армии и избежанием дипломатических конфликтов, резюмирует журнал.

Впрочем, не все так просто. И у глянцевой рекламной агитки есть и своя темная сторона, о которой украинские хедхантеры вряд ли информируют потенциальных рекрутов.

В частности, в украинских соцсетях буквально на уходящей неделе достаточно широко разошлось заявление известного в узких кругах американского добровольца Райана О’Лири — командира роты Chosen Company в составе 59 отдельной штурмовой бригады беспилотных систем ВСУ.

«Я закрываю «Chosen Роту», так как вести людей на убой без всякой причины – это противоречит моим убеждениям», – написал он.

Нашлось место и обвинениям командования в неэффективности:

«Офицерский корпус Украины ведет себя как кастовая система неприкосновенных или «армейских князей». Вместо того, чтобы заботиться о нормальных условиях жизни солдат, большинство руководства заботятся о наличии душа, частной комнаты», — пишет военный.

В частности, он подверг критике бывшего командира 59 ОШБр БПС Богдана Шевчука, которого недавно уволили за ложные доклады начальству.

«В первые два месяца своего командования он отправлял офицеров разведки в штурмовые действия, что привело к гибели и тяжелым ранениям среди тех, кто не имел никакого отношения к боевым операциям. Отправлял солдат на недостижимые позиции без надежды на подкрепление или даже на выживание», – возмущается О’Лири.

Основная проблема в том, что на войне самодурство стоит чужих жизней. И не все согласны умирать ни за что.

«Повторю еще раз: как солдат с февраля 2022 года, я утверждаю, что мы потеряли больше людей из-за плохого руководства, чем от прямых действий России», – признался американец.

Сами украинские военные в комментариях к посту американца подтверждают эти обвинения. По их словам, офицеры часто больше заботятся о наградах, о личной выгоде, о чем угодно, только не о задачах, стоящих перед подчиненными.