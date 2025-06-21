Украина активно охотится за новобранцами на Глобальном Юге – свои идти на убой не хотят

Сергей Рыжов.  
21.06.2025 10:02
  (Мск) , Москва
Просмотров: 762
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Латинская Америка, Политика, Скандал, СМИ, Украина


Как пишет журнал The Economist, на фоне растущего кризиса с дефицитом личного состава ВСУ, Украина все более активно занимается рекрутингом новобранцев за границей, в первую очередь, в странах Глобального Юга. В публикации говорится о том, что в мае этого года в засекреченном месте на западе Украины открылся новый центр набора.

Также утверждается, что была запущена цифровая рекламная кампания, изначально сосредоточенная на Латинской Америке.

Как пишет журнал The Economist, на фоне растущего кризиса с дефицитом личного состава ВСУ,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Инициатива выглядит многообещающей — ежедневно поступает около ста новых заявлений. Рекруты, как правило, сами оплачивают свой проезд на Украину и не получают преимуществ по сравнению с украинскими солдатами», – говорится в материале.

«Основным стимулом служит зарплата в зоне боевых действий — около 3000 долларов в месяц, что в некоторых странах региона (например, в Колумбии) в десять раз превышает средний доход. Часть новобранцев движима идеологическими мотивами, желая поддержать Украину в её борьбе за свободу», – добавляет издание.

Вербовка в странах Глобального Юга может быть сложной, отмечает The Economist. Причина – растущее там присутствие и влияние России и конкуренция за кадры потенциальных контрактников..

В этой связи Киеву приходится маневрировать между укреплением армии и избежанием дипломатических конфликтов, резюмирует журнал.

Впрочем, не все так просто. И у глянцевой рекламной агитки есть и своя темная сторона, о которой украинские хедхантеры вряд ли информируют потенциальных рекрутов.

В частности, в украинских соцсетях буквально на уходящей неделе достаточно широко разошлось заявление известного в узких кругах американского добровольца Райана О’Лири — командира роты Chosen Company в составе 59 отдельной штурмовой бригады беспилотных систем ВСУ.

«Я закрываю «Chosen Роту», так как вести людей на убой без всякой причины – это противоречит моим убеждениям», – написал он.

Нашлось место и обвинениям командования в неэффективности:

«Офицерский корпус Украины ведет себя как кастовая система неприкосновенных или «армейских князей». Вместо того, чтобы заботиться о нормальных условиях жизни солдат, большинство руководства заботятся о наличии душа, частной комнаты», — пишет военный.

В частности, он подверг критике бывшего командира 59 ОШБр БПС Богдана Шевчука, которого недавно уволили за ложные доклады начальству.

«В первые два месяца своего командования он отправлял офицеров разведки в штурмовые действия, что привело к гибели и тяжелым ранениям среди тех, кто не имел никакого отношения к боевым операциям. Отправлял солдат на недостижимые позиции без надежды на подкрепление или даже на выживание», – возмущается  О’Лири.

Основная проблема в том, что на войне самодурство стоит чужих жизней. И не все согласны умирать ни за что.

«Повторю еще раз: как солдат с февраля 2022 года, я утверждаю, что мы потеряли больше людей из-за плохого руководства, чем от прямых действий России», – признался американец.

Сами украинские военные в комментариях к посту американца подтверждают эти обвинения. По их словам, офицеры часто больше заботятся о наградах, о личной выгоде, о чем угодно, только не о задачах, стоящих перед подчиненными.

Вот одно из таких мнений: «Хотя мне и случались достойные командиры на некоторых уровнях, всегда находились те, кто не только не улучшал ситуацию, но еще и подвергал людей смерти — или рано или поздно это сделает».

 

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить