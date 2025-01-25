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Выделение украденных российских активов на закупку оружия для Украины может стать последним средством, которое позволит бандеровцам продержаться ещё какое-то время. Об этом на украинской секции в Давосе заявил американский финансист-аферист Уильям Браудер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня очевидно, что для Украины сейчас важнее всего – это 300 миллиардов. Всё остальное – второстепенно. Если эти 300 миллиардов будут конфискованы, у Украины появится возможность победить. Если они не будут конфискованы, что тогда произойдёт? В какой-то момент терпение и деньги Запада для Украины закончатся. Мы видели, что произошло в январе прошлого года, когда США отложили одобрение пакета военной помощи на 50 миллиардов долларов, и у людей на передовой почти закончились боеприпасы», – сказал Браудер.

«Если эти деньги не будут выделены, в какой-то момент деньги закончатся. У Украины закончатся боеприпасы, и Россия выиграет войну. На мой взгляд, это единственный фактор, определяющий, победит Украина, или нет. Но всё равно находятся люди, которые говорят, что есть юридические сложности», – подытожил аферюга.

В России Браудер заочно приговорён к девяти годам лишения свободы за неуплату налогов. Работавшая в России компания, генеральным директором которой числился Браудер, на самом деле была фирмой-пустышкой, через которую скупались акции «Газпрома», чтобы в обход закона скрыть иностранное происхождение бенефициаров.