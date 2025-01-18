Уходящий Байден зря храбрится: атмосферу в Белом доме сравнили с моргом

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NBC сообщает, что перед уходом Байдена в Белом доме царит атмосфера «как в морге». Телеканал опровергает бравурное настроение, которое пытались создать пиарщики уходящего президента в его прощальной речи перед американцами.

«Джо Байден совершенно подавлен и его окружение тоже». Вступая в должность, уходящий американский президент обещал объединить страну и защитить демократию. Вместо этого к концу его президентства нация разделена, партия развалена, а американский народ сомневается в том, что Байден уважает верховенство закона», – говорится в публикации.

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Многие демократы винят Байдена в победе Дональда Трампа на президентских выборах. Его критикуют за то, что он слишком долго оставался на своем посту и помиловал своего сына Хантера Байдена по делу о незаконном хранении оружия и уклонении от уплаты налогов.

По словам источников телеканала, Байден также «затаил обиду» на экс-президента Барака Обаму, экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, своего бывшего адвоката Боба Бауэра и экс-советника Аниту Данн. По мнению Байдена, все эти люди подвели его или вытеснили из президентской гонки.