Уходя из Белого дома Байден признался, что его хотели убить украинские радикалы
В интервью телеканалу MSNBC за три дня до ухода из Белого дома Джо Байден заявил, что опасался покушения во время своего визита в Киев в феврале 2023 года. При том, он боялся не Путина, а неких украинских «радикалов».
«Я не думал, что Путин осмелится убрать американского президента. Я беспокоился, что радикальные элементы в Украине, которые находились под контролем или сотрудничали с русскими, могут попробовать сделать это», — заявил уходящий президент.
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В связи с этим, по словам Байдена, во время визита в Киев его сопровождали «лучшие люди».
Как сообщало Ассошиейтед пресс, незадолго до визита Байдена, о котором идет речь, произошла «коммуникация с русскими для обеспечения деконфликтности». Перед этим, как известно, визит был на грани срыва – Белый дом отменил его из соображений безопасности, но затем передумал.
Заместитель директора «Укрзализницы» Александр Шевченко заявлял, что, когда Байден следовал в Киев в 2023 году, по украинским железным дорогам дополнительно пускали второй состав — «поезд-призрак». Это делалось для того, чтобы никто не знал, в каком именно находится американский лидер.
При этом, в момент, когда Байден и Зеленский вышли из Михайловского собора, в Киеве началась воздушная тревога Хотя об ударах или налетах на Киев в тот день по итогу ничего не сообщалось.
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