Удвоить поддержку Украины: The Guardian о польско-украинской интриге Стармера

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Британская The Guardian посвятила материал дипломатическим маневрам премьера Кира Стармера на украинском направлении накануне инаугурации Дональда Трампа в США.

В ходе дипломатического блица перед инаугурацией Трампа в понедельник Стармер отправился в Варшаву после того, как пообещал Зеленскому «более тесное, чем когда-либо» партнерство в Киеве, а Великобритания и Украина подписали соглашение об углублении существующих оборонных отношений, пишет газета.

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«Кир Стармер призвал мировых лидеров «удвоить» свои усилия по поддержке Украины во время визита в Польшу, за несколько дней до того, как возвращение Дональда Трампа на пост президента США может поставить под угрозу международную солидарность в этом вопросе», – говорится в публикации.

Вместе с тем, газета обратила внимание на то, что выступая вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском после обсуждения оборонного договора с Кивом, Стармер уклонился от вопросов о возможном влиянии Трампа, но настаивал на том, что единственный путь вперед — это «мир на условиях Украины».

«Стармер также столкнулся с неловким моментом, когда Туск, который был президентом Европейского совета в течение большей части периода Brexit, сказал, что это «моя мечта», чтобы Великобритания вернулась в ЕС — «вместо Brexit, Breturn» — что определенно не является политикой правительства Великобритании», – добавила газета.

Отмечается, что Стармер, который в минувший четверг провел переговоры с Владимиром Зеленским в ходе своей первой официальной поездки на Украину, сказал, что на переговорах в Варшаве доминировали вопросы обороны и безопасности.

«Как две крупнейшие военные державы Европы, где наши войска служат вместе, охраняя восточный фланг, мы разделяем нерушимые обязательства перед НАТО и нерушимые обязательства перед Украиной», — заявил он.

«Мы вместе четко понимаем, что путь к справедливому и прочному миру лежит через силу, силу, чтобы обеспечить этот мир на условиях Украины и силу, чтобы поддерживать его. Мы будем работать с союзниками в этом направлении, наращивать наши усилия, чтобы поставить Украину в наиболее сильное положение сейчас и гарантировать, что Украина сможет защитить себя и сдержать Россию в будущем», — добавил Стармер.

Ранее в пятницу Стармер посетил мемориал и музей Освенцима в сопровождении своей жены Виктории, которая является еврейкой.