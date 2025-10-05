Удары по мирным жителям стали основной стратегией ВСУ – бывший американский морпех

Вадим Москаленко.  
05.10.2025 18:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 403
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Не способные победить на поле боя, ВСУ нацелились на удары по мирным жителям.

Об этом в эфире The Duran заявил экс-офицер американской армии Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Удары ВСУ – это, по сути, террористические атаки, потому что все они нацелены на мирных жителей.

Никто не говорит о более чем 150 мирных жителях, которые были ранены за последние две недели. И два десятка были убиты в результате прямого нападения», – сказал Крапивник.

Экс-морпех подчеркнул, что террористические удары будут продолжаться.

«А может даже больше, потому ВСУ нацелены именно на это. Они не могут победить на поле боя, поэтому пытаются сделать это как можно более кровавым, чтобы вызвать реакцию России – и начать эскалацию», – подытожил он.

