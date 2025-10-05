Не способные победить на поле боя, ВСУ нацелились на удары по мирным жителям.

Об этом в эфире The Duran заявил экс-офицер американской армии Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Удары ВСУ – это, по сути, террористические атаки, потому что все они нацелены на мирных жителей.

Никто не говорит о более чем 150 мирных жителях, которые были ранены за последние две недели. И два десятка были убиты в результате прямого нападения», – сказал Крапивник.