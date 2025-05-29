Если Германия решится нанести удар по России дальнобойными ракетами «Таурус», сделав это руками украинских солдат, это запустит полномасштабный военный сценарий.

Об этом в эфире видеоблога заявил отставного подполковника ВВС США Дэниела Дэвиса заявил живущий в США военно-политический эксперт Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такое понятие, как резервные мощности… Они будут немедленно задействованы. И тогда, конечно, потребуются ресурсы для формирования новых сил, немедленным резервом, который будет призван в количестве двух с половиной миллионов человек. Затем их нужно будет одеть, вооружить, обучить, многие из них уже обучены, в общем. Нужно запустить производство, для которого у вас были резервные мощности, и вы переходите на полную мощность», – сказал эксперт.

По его словам, ситуация «потребует найма новой рабочей силы».