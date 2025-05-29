Удар «Таурусом» запустит мобилизацию в России и уничтожит НАТО – Мартьянов
Если Германия решится нанести удар по России дальнобойными ракетами «Таурус», сделав это руками украинских солдат, это запустит полномасштабный военный сценарий.
Об этом в эфире видеоблога заявил отставного подполковника ВВС США Дэниела Дэвиса заявил живущий в США военно-политический эксперт Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть такое понятие, как резервные мощности… Они будут немедленно задействованы. И тогда, конечно, потребуются ресурсы для формирования новых сил, немедленным резервом, который будет призван в количестве двух с половиной миллионов человек. Затем их нужно будет одеть, вооружить, обучить, многие из них уже обучены, в общем. Нужно запустить производство, для которого у вас были резервные мощности, и вы переходите на полную мощность», – сказал эксперт.
По его словам, ситуация «потребует найма новой рабочей силы».
«Это потребует определенных ограничений. Не только потому, что, когда Россия вступит в полномасштабную войну, у вас не будет возможности свободно ходить по магазинам, будут ограничения в отношении свобод. Например, будут серьезные ограничения в работе СМИ, что абсолютно естественно для такого типа войны. И, по сути, после этого НАТО будет уничтожено в течение 72 часов или даже меньше. А потом начнется война, и Брюссель будет уничтожен», – заявил Мартьянов.
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