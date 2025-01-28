Удар по Украине: В Одессе прилет по аэродрому, в Харькове масштабный пожар

Игорь Шкапа.  
28.01.2025 08:51
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Сегодня ночь российские дроны атаковали тыловые объекты на подконтрольной киевскому режиму территории.

Одним и городов, по которому наносился удар, стала Одесса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня ночь российские дроны атаковали тыловые объекты на подконтрольной киевскому режиму территории. Одним и...

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«Ночью/утром было 4 прилёта по Школьному аэродрому. Один по традиции пво сбили в дом», – пишет местный мониторинговый паблик «Типичная Одесса».

В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем тг-канале уточняет:

«Аэродром Школьный – это очень хорошо! Частично доставка из морского порта идет туда. Собирают беспилотники, много складов, и как аэродром тоже хорошо работает».

Кроме того, был атакован Харьков.

«Есть прилет в городе. Предварительно – Холодногорский район. На месте пожар. Детали уточняются. По уточненной информации – удар пришелся по территории гражданского предприятия в Новобаварском районе. На месте попадания масштабный пожар», – сообщил харьковский гауляйтер Игорь Терехов.

Ночь взрывы были слышны в Киевской, Черниговской, Полтавской областях, Сумах, Кривом Роге и ряде других регионов.

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