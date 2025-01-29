Учится за границу отправляют сброд ВСУ, неспособный выполнять задачи – Бутусов
Украинское командование отправляет на обучение заграницей подразделения ВСУ, которое наспех собирается из всех подряд. В итоге на должности пехотинца оказывается оператор РЭБ, бригада становится небоеспособной, но ее принудительно отправляют на фронт.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Особенно ситуация произошла критическая с тем, что бригаду отправляют за границу. Они там как ее отправляют? У нее постоянно меняется состав. Какое-то количество людей на разных должностях остается. А потом следует приказ — отправляйте за границу. А людей нет. Поэтому людей со всех должностей собирают и затыкают ими другие пробелы, кого надо, чтобы она за границу хотя бы уехала. И вот бригада уезжает. Ну и что случается? Люди не по своей специальности занимаются не своим делом. Потом они возвращаются в Украину, а их уже нельзя поставить. Оператор РЭБ, направленный на обучение, на должность командира в пехоте, его уже нельзя на РЭБ поставить. А где найти специалиста на РЭБ?
Ну, возник просто огромный организационный хаос. И все еще привело к тому, что, когда эти бригады направляли на фронт, никто не оценивал их реальную боеспособность. В случае со 155-й бригадой мы знаем, что сначала бригада получила оценку неудовлетворительно от командования сухопутных войск, а потом кто-то там наверху рявкнул на командование сухопутных войск, и следующая комиссия поставила удовлетворительно. Через несколько дней, вдруг из неудовлетворительно в удовлетворительно. И послали», – заявил Бутусов.
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