Учится за границу отправляют сброд ВСУ, неспособный выполнять задачи – Бутусов

Украинское командование отправляет на обучение заграницей подразделения ВСУ, которое наспех собирается из всех подряд. В итоге на должности пехотинца оказывается оператор РЭБ, бригада становится небоеспособной, но ее принудительно отправляют на фронт.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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