Точкой невозврата в стабилизации отношений России и США станет момент признания фальсификацией «трагедии в Буче». Как только американцы сделают это, можно говорить, что они серьезно настроены на диалог.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал непосредственный участник Русской весны, экс-депутат Заксобрания Севастополя Сергей Кажанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть же ещё Арктика, с которой предстоит работать, и вопросы по Ближнему Востоку надо решать. Не только военным способом возможно решать эти вопросы. Три года назад я говорил, что уже в этом году мы сможем приехать в Киев. Тогда я не угадал, прогнозист из меня не очень. Но я верен традициям и остаюсь оптимистом, и настаиваю на том, что мы входим в новый этап мировой политики, где будет больше прагматизма, больше здравого смысла. В конце концов, дальше уже некуда. Там уже стрелка апокалиптических часов» практически за одну секунду находится. Поэтому, я надеюсь, что всё-таки будет меняться», – отметил он.

По словам эксперта, в ближайшее время появятся неопровержимые доказательства крупных хищений Зеленским и его окружением финансовой помощи от Запада.