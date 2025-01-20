Участие военных США в войне против России будет существенно уменьшено – Марков

Анатолий Лапин.  
20.01.2025 12:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 441
 
Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


При новом президенте США между Россией и Штатами наметится разрядка, но не более.

Об этом в эфире видеоблога «Долгов» заявил влиятельный московский  политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При новом президенте США между Россией и Штатами наметится разрядка, но не более. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Эксперт считает, что Трамп попытается что-то сделать, но у него ничего не получится, а в итоге российско-американские отношения продолжат ухудшаться, как и сейчас.

«Я думаю, что разговор телефонный Путина и Трампа состоится в январе, они, просто сигнал так подадут, хорошо поговорить, и договорятся дать подготовку к личной встрече. Кроме того, вот создана рабочая группа по подготовке саммита и по выработке компромисса по украинскому кризису. По саммиту она сработает хорошо, по выработке компромисса по украинскому кризису сработает плохо, поэтому они выйдут на саммит, по моему прогнозу, в марте может быть где-нибудь, по Украине ничего не будет решено.

Западники не готовы. Западники не готовы настолько пойти на уступки России», – считает политолог.

По его мнению, будет «договоренность о том, чтобы сделать шаги назад в эскалации ракетно-ядерной войны».

«Это будет сделано, она больше всего волнует Трампа, она больше всего волнует его избирателей. Это реально должно волновать, уважаемые зрители, вас больше всего. Это, по-моему, всех жителей Земли касается. И вот здесь вот будут сделаны шаги по деэскалации. Да, будет разрядка. Конкретно она будет выражаться в том, что американцы, видимо, перестанут стрелять ракетами ATACMS по российской территории. И, может быть, там будут какие-то изменения в спутниковых разведках. Короче, прямое участие американских военных в войне против России будет существенно уменьшено», – заявил Марков.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить