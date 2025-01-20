Участие военных США в войне против России будет существенно уменьшено – Марков
При новом президенте США между Россией и Штатами наметится разрядка, но не более.
Об этом в эфире видеоблога «Долгов» заявил влиятельный московский политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперт считает, что Трамп попытается что-то сделать, но у него ничего не получится, а в итоге российско-американские отношения продолжат ухудшаться, как и сейчас.
«Я думаю, что разговор телефонный Путина и Трампа состоится в январе, они, просто сигнал так подадут, хорошо поговорить, и договорятся дать подготовку к личной встрече. Кроме того, вот создана рабочая группа по подготовке саммита и по выработке компромисса по украинскому кризису. По саммиту она сработает хорошо, по выработке компромисса по украинскому кризису сработает плохо, поэтому они выйдут на саммит, по моему прогнозу, в марте может быть где-нибудь, по Украине ничего не будет решено.
Западники не готовы. Западники не готовы настолько пойти на уступки России», – считает политолог.
По его мнению, будет «договоренность о том, чтобы сделать шаги назад в эскалации ракетно-ядерной войны».
«Это будет сделано, она больше всего волнует Трампа, она больше всего волнует его избирателей. Это реально должно волновать, уважаемые зрители, вас больше всего. Это, по-моему, всех жителей Земли касается. И вот здесь вот будут сделаны шаги по деэскалации. Да, будет разрядка. Конкретно она будет выражаться в том, что американцы, видимо, перестанут стрелять ракетами ATACMS по российской территории. И, может быть, там будут какие-то изменения в спутниковых разведках. Короче, прямое участие американских военных в войне против России будет существенно уменьшено», – заявил Марков.
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