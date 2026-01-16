Убитых американцами солдат хоронят как героев. Путин дал сигнал

Анатолий Лапин.  
16.01.2026 09:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1222
 
Венесуэла, Дзен, Куба, Политика, Россия, США


В Гаване с воинскими почестями встретили гробы с телами 32 кубинских солдат, которых американский спецназ убил при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Церемонию прощания посетил и посол России.

«Выгоднее ли было бы для Трампа показать миру кубинских пленных? Наверняка. Но не вышло. В течение двухчасового боя, выполняя свою миссию, кубинцы из второго кольца охраны президента Мадуро, израсходовали все до последнего патрона и отдали свои жизни», – указывает публицист Олег Ясинский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В Гаване с воинскими почестями встретили гробы с телами 32 кубинских солдат, которых американский...

Как известно, США после вторжения в Венесуэлу рассматривают Кубу как одну из следующих целей. Госсекретарь США Марко Рубио намекнул на организацию переворота.

Вчера Кремль дал сигнал – Россия готова помогать кубинцам.

«Всегда оказывали и оказываем помощь и содействие кубинским друзьям. Солидарны с их решимостью всеми силами отстаивать свой суверенитет и независимость», – сказал президент Путин.

Действенная подмога Кубе сейчас крайне важна для имиджа России – особенно на фоне того, что США уже вторую неделю разгоняют тезис «русские не приходят на помощь союзникам, их оружие бессильно против американского спецназа».

Впрочем, мужество кубинских солдат и их достойная встреча на Родине позволяют надеяться, что на Острове Свободы, в отличие от Венесуэлы, предательства элит не будет.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить