Убийство Гурциева: России предложили ответить ударом по кощееву яйцу Украины

Заместитель главы Ставрополя, награжденный орденом Мужества за освобождение Мариуполя финалист программы «Время героев» Заур Гурциев погиб в результате детонации взрывного устройства.

Сегодня ночью к нему подошел его сосед 29-летний Никита Пеньков с сумкой в которой находилось взрывное устройство. Оба погибли.

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Пеньков служил срочную службу в ВС РФ. По словам родственников, он был патриотом. По одной из версий, Пенькова могли использовать втемную.

С другой стороны, по данным СМИ, он находился в черном списке ЦБ по подозрению в отмывании денег. Пеньков нигде не работал и снял квартиру в доме Гурциева две недели назад. При обыске взрывчатых веществ найдено не было.

«История еще хуже, чем с Владленом Татарским, которому принесли бомбу», – написал в своем тгк либеральный публицист Кирилл Шулика.

Эксперты уверены, что за терактом стоит Украина.

«Очевидно же, что в случае замирения с Украиной маховик террористических атак вырастет по экспоненте. Интересно, что российская сторона ответных ударов в этой плоскости не наносит. Как бы нам ни рассказывали о славной традиции Судоплатова и К», – прогнозирует политтехнолог Евгений Минченко.

Военкор Александр Сладков считает, что украинские спецслужбы будут и дальше целенаправленно покушаться на участников проекта «Время героев», поскольку на самой Украине плюют на тех, кто остался после войны с Россией.

«Между нами бездна. Украинские экстремисты сразу вычеркнули Заура из «Миротворца». А Мединского внесли, и предупредили, что расправятся с его семьей. Просто пугают? Да как же! Кстати, это стиль давления Киева на участников Минских переговоров со стороны Донбасса. А что же мы? А мы или делаем что-то очень тайно, либо… Сколько у нас подразделений, о которых мы говорим: «О! Вот это легендарные ребята! Вообще супер! Созданы для проведения острых (диверсионных) операций за рубежом»! И!? Там, на той стороне все бессмертные, что ли?», – написал Сладков.

«Хочу ребят из программы «Время Героев» предостеречь. Очевидно, что все вы вновь мишени для врага. Потому что противнику вы как кость в горле. Потому что ничего подобного этой программе у них нет. Для режима Зеленского и его хозяев украинцы просто расходуемый материал, который во власть никто не собирается вводить (а не новая элита России, как это видит Верховный). А потому они сделают все, чтобы любым способом или вас дискредитировать или убить. А значит, вы как и раньше на линии фронта (в чем-то еще более важного, чем тот, который за ленточкой) и в прорези прицела противника», – написал военный блогер Юрий Подоляка.