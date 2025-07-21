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Поляки воспринимают Украину исключительно как кормовую базу – источник дешёвой рабочей силы, а в последствии и территорий.

Об этом в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину заявила адвокат и волонтёр Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А поляки не собираются отрезать себе кусок Украины? Смотрю, они уже тоже протрезвели, по-другому стали воспринимать своих соседей», – спросил ведущий.

«Изначально они их как корм воспринимали, потому что польское население разбежалось за длинным рублем в Великобританию, в Германию, дальше по Европе. И вот эту разбежавшуюся польскую рабочую силу заместили после Майдана, после безвиза, как раз-таки граждане Украины. Всегда их воспринимали поляки как донора. И всегда мечтали оттяпать польские города – Львов и так далее. Они это никогда не скрывали. Многие политики даже вообще открыто об этом говорили на митингах, вызывая дикий батхер в Салорейхе», – сказала Монтян.