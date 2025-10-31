У Запада проблема: нет желающих стать новой Украиной

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны западного блока не заинтересованы в прекращении войны на Украине, потому что ей на замену придётся искать другую анти-Россию.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На данном этапе Запад ни к какому компромиссу не готов, и никакие новые виды вооружения или победы – не могут заставить его согласиться признать своё поражение. Выведение Украины из кризиса принципиально важно тем, что исчезает пространство военного столкновения двух системных противоречий. Украина является пространством войны. Если мы Украину вынимаем, то пространство войны исчезает», – сказал Ищенко.