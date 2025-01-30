У ВСУ уже не хватает людей, чтобы сдерживать наступление России

Российская армия с ускорением продвигается вперёд, потому что у ВСУ заканчиваются люди для её сдерживания.

Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ запаса, военный эксперт Олег Сариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас не ресурсов, чтобы остановить русских в той тактике и стратегии, которую мы выбрали – ни шагу назад. А это позиционная война. Нет у нас тех ресурсов на линии боестолкновения, нет сил на это. Поэтому и смотрим, как противник ходит себе спокойно по городам, не обращая внимания, что сверху прилетит. А потому что нет у нас столько личного состава, сколько должно находиться на линии боестолкновения. По старым уставам, бригада должна вести оборону на 50 километров. Это 3-5 тысяч человек. Вот и разбейте, через сколько метров должен находиться военнослужащий. С учётом тыла, и всего остального, получается, что процентов пятьдесят ведут боевые действия. Это если по штатной численности. А у нас в итоге набрали – а они не хотят воевать. Прилетел первый снаряд – боятся. Один остался, а другой убежал», – сказал Сариков.

Он рассказал, что даже его знакомые воюющие офицеры жалуются, что сами готовы отойти, но вынуждены выполнять политический приказ с самого верха.