У ВСУ на Запорожском направлении происходят «странные вещи», – украинский военкор
Системные проблемы ВСУ на Запорожском направлении с сентября привели к большим потерям как в территориях, так и личном составе. Если будет потеряно Гуляйполе, это приведет к большой опасности как для оккупированной ВСУ части Запорожской области, так и для Днепропетровской.
Об этом в эфире телеканала «ДнепрTV» заявил украинский военкор Богдан Пападин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Гуляйполе – это важный узел нашей обороны, один из ключевых в Запорожской области. Противник это понимает, и 5-я общевойсковая армия РФ сейчас пытается с севера обойти этот населенный пункт и создать предусловия для оперативного окружения этого важного населенного пункта.
К сожалению, в полосе 25-го армейского корпуса (ВСУ), начиная с сентября, происходит много странных вещей, и эти вещи приводят к тому, что мы теряем много наших территорий, населенных пунктов и, к сожалению, теряем много бойцов…
Это – свидетельство того, что командование тут не имеет адекватного контроля над ситуацией, которая происходит. В случае, если противник захватит Гуляйполе, это значительно усложнит наше положение в Запорожской области и это приведет к еще большей опасности для Днепропетровщины», – заявил Пападин.
