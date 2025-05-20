У Украины два сценария: плохой и очень плохой – Мосийчук

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Российская армия может перейти в крупное наступление и окружить несколько украинских мегаполисов, что поставит Киев в ещё более невыгодные условия.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия может перейти в более широкое наступление. Это очевидно. Они к этому готовятся. Я бы рассматривал несколько сценариев. Сценарий номер один – они переходят в наступление, мы теряем территории, мелкие сёла. И враг выходит на крупные города, где останавливается. Это гиперзадача, которая не может быть решена не то, что одним днём, а даже одним месяцем, если мы говорим о мегаполисах, таких как Запорожье, Днепро. И переходят либо к осаде, либо к попытке окружить эти мегаполисы, что приводит опять к новому переговорному треку уже на совершенно третьих, и еще худших условиях», – сказал Мосийчук.