Единственный шанс для успешной пост-военной жизни на Украине – если Киев откажется от построения антироссийского государства.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил политолог-международник, американист Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это все-таки риск, не все готовы инвестировать в украинскую экономику. Потому что люди инвестируют, когда есть безопасность. Не когда у вас стоит 30 тысяч каких-то натовских солдат, а когда вы действительно застрахованы от новой военной кампании из России.

Когда вы можете быть застрахованы от такой военной кампании? Когда вы не несете России угрозу. Послевоенное процветание Украины тесно связано с ее возможностью нормализации отношений с Россией.

Если вы не будете нормализовывать отношения с Россией, если вы будете полагаться на 30 тысяч натовского контингента, если вы не будете строить из себя стального дикобраза, то не будет безопасности, и не будет денег», – сказал Наумов.