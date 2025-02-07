У Трампа закрыли группу охотников за активами российских олигархов. В приоритете – наркомафия

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Трамп прикрыл еще одну бюрократическую кормушку времен Байдена – министерство юстиции США расформировывает созданную после февраля 2022 года целевую группу по борьбе с российскими олигархами и для обеспечения соблюдения санкций против РФ, пишет Reuters.

Как отмечается, в служебной записке генерального прокурора Пэм Бонди, выпущенной в среду во время волны распоряжений в первый день ее пребывания в должности, говорится, что деятельность группы, известной как KleptoCapture, будет прекращена в рамках смещения акцента и финансирования с России на борьбу с наркокартелями и международными бандами.

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«Эта политика требует фундаментальных изменений в мышлении и подходе», — написала Бонди в директиве, добавив, что ресурсы, которые сейчас направлены на обеспечение соблюдения санкций и арест активов олигархов, будут перенаправлены на борьбу с наркомафией. «Усилия, начатые во время правления президента-демократа Джо Байдена, были направлены на то, чтобы ограничить финансы богатых соратников Владимира Путина и наказать тех, кто содействует санкциям и нарушению экспортного контроля», – отмечает агентство.

В частности, расформированная ныне оперативная группа предъявила обвинения алюминиевому магнату Олегу Дерипаске и финансовому магнату Константину Малофееву за предполагаемое нарушение санкций, а также арестовала яхты, принадлежащие олигархам Сулейману Керимову и Виктору Вексельбергу.

Конфиденты Reuters предполагают, что дела, расследуемые целевой группой, скорее всего, продолжатся, но работа больше не будет сосредоточена в штаб-квартире Министерства юстиции.

«Увидим ли мы внезапный прилив богатств олигархов, попавших под санкции, в Соединенные Штаты? Я так не думаю… Что вы увидите, так это резкое снижение темпов предъявления обвинений, направленных против посредников, которые имеют отношение именно к России», — сказал первый руководитель целевой группы Эндрю Адамс.

Тем временем, стало известно, что администрация Трампа радикально сократит штат закрытого за вскрывшиеся масштабные семы коррупции и нецелевого расходования средств агентство по международному развитию USAID. Штат его обновленной после ревизии версии уменьшится нынешних 10 тысяч до всего 294 сотрудников. Часть персонала агентства уже начала получать уведомления об увольнении, пишет Reuters.

Это лишь часть масштабных чисток госаппарата, идущих при Трампе. КАк пишет NBC News, число федеральных служащих США, решивших уволиться в обмен на предложенную Белым домом компенсацию составило уже 60 тысяч человек. Всего такие предложения разосланы почти двум миллионам бюрократов – все они, в обмен на досрочное освобождение кресел будут получать зарплату до 30 сентября и не работать.

Чистки конснутся и аппаратов ФБР и ЦРУ. Трамп дал ФБР 30 дней на формирование предложений по порядку рассекречивания досье по убийству Джона Кеннеди. Ещё через 15 дней после этого отобранные материалы должны быть опубликованы.

Как пишет Politico, агентов и сотрудников ФБР просят подробно рассказать о своей работе над делами, связанными с 6 января 2021 года. Руководство Министерства юстиции просит тысячи агентов и сотрудников ФБР заполнить анкету из 12 вопросов, в которой подробно описана их роль в расследованиях, связанных с нападением на Капитолий 6 января.

Руководители и агенты готовятся к возможной чистке тех, кого считают нелояльными президенту Дональду Трампу и его новой администрации.

Это вызвало сопротивление со стороны руководителей некоторых общенациональных отделений бюро, часть которых призвала подчиненных не заполнять анкету и предоставить более высокопоставленным чиновникам разбираться с последствиями.

В анкете, агентам и сотрудникам ФБР предлагается указать свой ранг и написать, участвовали ли они в расследованиях 6 января и в каком качестве. Она включает вопросы о том, занимались ли они арестами, руководили операциями, давали показания в судебных процессах или были назначены агентами по делу примерно 1600 обвиняемым, которым были предъявлены обвинения.