У Трампа выяснили: Украине не положены гарантии, аналогичные 5-й статье НАТО

Анатолий Лапин.  
22.08.2025 12:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1206
 
Дзен, НАТО, Россия, США, Украина


Украина не получит гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье договора НАТО, потому что она не контролирует часть территории.

Об этом в эфире Times Radio заявил заместитель помощника президента США Себастьян Горка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть логическая причина, по которой статья 5 не распространяется на Украину. Статья 5 распространяется на те страны, которые являются государствами-нациями в соответствии с Вестфальским договором. Вы должны быть функционирующей демократией, которая контролирует свою территорию.

Если у вас есть части страны, которые не находятся под вашим управлением, которые вы не контролируете, то это невозможно. Вы не можете предоставить гарантии безопасности стране, которая не обладает суверенитетом над всей своей территорией. Так что нет, это будет что-то, что не совсем соответствует гарантиям статьи 5», – заявил Горка.

При этом, он не стал конкретизировать, какие именно гарантии получит в конечном итоге Украина (то, что от нее останется).

Метки: ,

