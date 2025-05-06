У Трампа провалилась операция «обратный Киссинджер»

Елена Острякова.  
06.05.2025 18:47
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дипломатия, Политика, Россия, США, Украина


Президент США Дональд Трамп затеял мирные переговоры по Украине, чтобы «оттащить Россию от Китая».

Об этом именующий себя Ариэлем Коэном уроженец Ялты Валерий Коган заявил в интервью киевской пропагандистке Людмиле Немыря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп затеял мирные переговоры по Украине, чтобы «оттащить Россию от Китая»....

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«У господина Трампа было несколько другое видение. Он думал, что он будет договариваться с Путиным для того, чтобы его оттащить от Китая. Это то, что в Вашингтоне называется «обратный Киссинджер», – сказал Коган, намекая на то, как в 70-е годы тогдашний госсекретарь США Генри Киссинджер рассорил СССР и Китай.

По его мнению, усилия Трампа провалились, и теперь столкновение США с Китаем неизбежно.

«Силы истории, скорее всего, заставят США и Китай, а Россия будет как союзница Китая, прийти к глобальному столкновению этих сил. Что из этого получится, это хороший вопрос. Тут очень много за и против», – сказал Коган.

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