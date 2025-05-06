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Президент США Дональд Трамп затеял мирные переговоры по Украине, чтобы «оттащить Россию от Китая».

Об этом именующий себя Ариэлем Коэном уроженец Ялты Валерий Коган заявил в интервью киевской пропагандистке Людмиле Немыря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У господина Трампа было несколько другое видение. Он думал, что он будет договариваться с Путиным для того, чтобы его оттащить от Китая. Это то, что в Вашингтоне называется «обратный Киссинджер», – сказал Коган, намекая на то, как в 70-е годы тогдашний госсекретарь США Генри Киссинджер рассорил СССР и Китай.

По его мнению, усилия Трампа провалились, и теперь столкновение США с Китаем неизбежно.