У Трампа провалилась операция «обратный Киссинджер»
Президент США Дональд Трамп затеял мирные переговоры по Украине, чтобы «оттащить Россию от Китая».
Об этом именующий себя Ариэлем Коэном уроженец Ялты Валерий Коган заявил в интервью киевской пропагандистке Людмиле Немыря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«У господина Трампа было несколько другое видение. Он думал, что он будет договариваться с Путиным для того, чтобы его оттащить от Китая. Это то, что в Вашингтоне называется «обратный Киссинджер», – сказал Коган, намекая на то, как в 70-е годы тогдашний госсекретарь США Генри Киссинджер рассорил СССР и Китай.
По его мнению, усилия Трампа провалились, и теперь столкновение США с Китаем неизбежно.
«Силы истории, скорее всего, заставят США и Китай, а Россия будет как союзница Китая, прийти к глобальному столкновению этих сил. Что из этого получится, это хороший вопрос. Тут очень много за и против», – сказал Коган.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: