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Министерство внутренних дел США сообщило на своем сайте, что «с гордостью объявляет» о переименовании Мексиканского залива в Американский, а самая высокая вершина Северной Америки — гора Денали на Аляске — теперь будет носить имя горы Мак-Кинли.

По мнению чиновников администрации Трампа, эти изменения «подтверждают приверженность страны сохранению выдающегося наследия Соединенных Штатов и обеспечению того, чтобы будущие поколения американцев чтили наследие ее героев и исторические ценности», — говорится в пресс-релизе ведомства.

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В Министерстве добавили, что совет США по географическим названиям уже начал работу над обновлением официальной федеральной номенклатуры. При этом Reuters отмечает, что эти изменения вряд ли будут приняты на международном уровне. Остальные страны по прежнему будут считать залив Мексиканским.

Как пишет агентство, гора Денали и раньше называлась в честь бывшего президента США Уильяма Мак-Кинли, но в 1975 году по просьбе штата была переименована в Денали, что на языке местных коренных народов означает «высокий».

Мак-Кинли, на которого ориентируется Трамп в своей международной политике, известен тем, что «отжал» Кубу у Испании, «отжал» Гавайи у династии местных туземных королей, «отжал» Филиппины и Гуам у Испании, банально оккупировав их.

Кроме того, Мак-Кинли направил в Китай американский экспедиционный корпус для подавления восстания ихэтуаней и вел перманентные торговые войны по всему миру. Правда, закончил кумир Трампа скверно – был застрелен американским анархистом за 60 лет до Кеннеди.

Также Мак-Кинли удостоился весьма язвительной характеристики от классика американской литературы Марка Твена. Написавшего о нем такие строки:

«Учитывая то, настолько компактен его ум, непонятно, почему ему стоит таких усилий скрывать это».

Политолог Глкб Кузнецов считает, что такие шаги администрации Трампа – отвлекающий маневр, маскирующий отсутствие понимания того, как на деле обеспечить выполнение обещаний социально-экономического характера.