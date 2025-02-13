Украина и Европа должны не дать президенту США Дональду Трампу «соскочить» с конфликта, а также принудить его продолжать вооружать украинскую армию.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила киевская свидомая телеведущая Лариса Волошина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейцы кровно заинтересованы в том, как пройдут переговоры по Украине, как будет обеспечена заморозка войны, на каком этапе, с какими гарантиями. Они очень заинтересованы в том, чтобы прекратили стрелять. Они заинтересованы в том, чтобы Украина получила гарантии безопасности, чтобы Украина могла продолжать сдерживать Путина, не дать ему возможности, чтобы Соединенные Штаты не соскочили с санкций, они начинают быть в этом очень сильно заинтересованы – перевести эту горячую войну в Европе на территории Украины в холодную войну, закрыть Россию железным занавесом и добить ее экономически», – вещала свидомитка.