У Трампа назвали отказ Зеленского от сделки по недрам «недальновидным». В Киеве обещали подумать

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Associated Press пишет, что в Белом доме сочли «недальновидным» отказ Зеленского подписать соглашение, по которому Киеву предлагалось передать права на 50% минеральных ресурсов страны в обмен на продолжение американской военной помощи.

Об этом представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайн Хьюз. По его словам, США «устали» отправлять дополнительную помощь Киеву, а сделка по добыче полезных ископаемых позволит американским налогоплательщикам «вернуть» ранее вложенные в Украину средства.

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«Обязывающие экономические связи с Соединенными Штатами станут лучшей гарантией против будущей агрессии и неотъемлемой частью прочного мира», — отметил Хьюз, призвав украинские власти «признать это».

У американских компаний есть несколько способов выйти на рынок украинских полезных ископаемых, объясняет Ксения Орынчак, директор Национальной ассоциации добывающих отраслей Украины. По ее словам, им для этого придется пройти «определенные круги ада» в украинской бюрократии.

«Возможно, наиболее простым вариантом является объединение с уже существующим украинским владельцем лицензии. Она сказала, что необходимо провести дополнительные исследования на месторождении, и намекнула, что существующие данные могли быть получены по скрытым мотивам», – говорится в публикации.

Зеленский в интервью американскому NBC News заявил, что в рамках сделки Вашингтон должен предоставить Киеву гарантии безопасности.

«Помогите нам защитить природные ресурсы, и мы вместе заработаем на этом деньги. Если мы не получим гарантий безопасности от Соединенных Штатов, я считаю, что экономическая сделка не будет работать. Все должно быть справедливо», — убеждает Зеленский.

По словам источников AP среди украинских чиновников, на переговорах в Мюнхене представители администрации Трампа были настроены «коммерчески» и совсем не учли, как будут защищены месторождения в случае продолжения боевых действий.

Тем временем, аппетиты самого Зеленского растут. В том же интервью, перечисляя гарантии безопасности, которых хочет Украина, он назвал большое количество ракет, значительную численность армии, инвестиции, вступление в ЕС и договоренности о защите вроде тех, которые имеет Израиль.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак, в свою очередь, заявил о том, что Киеву удалось «четко определить красные линии собственных интересов».

Он также добавил, что «разговор о соглашении по редкоземельным ресурсам был наполнен конкретикой, но требует еще времени и идей для доработки».