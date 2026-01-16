У Трампа хорошо осознанный страх перед Путиным – укро-пропагандист
Президент США Дональд Трамп может кошмарить Венесуэлу или Иран, но не Россию.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатор», об этом в эфире львовского канала НТА заявил антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников.
«Соединенные Штаты, очевидно, в лице президента Трампа руководствуются двумя важными факторами… Первый фактор – это нежелание вступать в реальный конфликт с ядерной сверхсилой. Страх, потому что очень легко кошмарить Венесуэлу, даже Иран, выкручивать руки Украине, требовать продажи Гренландии. За это ничего не будет.
А с Россией, Китаем не так уж все просто. Кстати, вы заметьте, что как только у товарища Ким Чен Ына появилось ядерное оружие, как стал говорить о нем господин Трамп? Как о главе могучего ядерного государства», – сказал пропагандист.
По его словам, если ты понимаешь, что кто-то может запустить ядерные ракеты по Вашингтону, то «ты его боишься».
Вторым моментом он называет алчность Трампа.
«Трамп верит как не очень компетентный человек, что можно экономическим сотрудничеством с Москвой добиться каких-то больших денег», – заявил Портников.
