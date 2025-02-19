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Российско-американский диалог начался, но пока рано говорить, что это приведет к позитивным результатам.

Такое мнение высказывает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

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«С моей точки зрения, российско-американский диалог спустя три года возобновился. Это главный итог. Стороны будут вести этот диалог. Всё указывает на то, что всё возвращается к тем условиям, которые были до начала СВО. Эта ситуация очень важна, поскольку сейчас должна быть создана атмосфера взаимного доверия», – указал Ваильев на позитив в беседе с «Московскм комсомольцем».

По его словам, многие моменты сейчас «выглядят достаточно красиво или убедительно на бумаге», но непонятно, как их реализовать на практике.

Эксперт не исключает, что помешать диалогу могут провокации.

«Европа и Киев нацелены на продолжение конфликта. Они отнюдь не стремятся помочь Трампу в миротворческих усилиях и будут делать всё от них зависящее, чтобы сорвать этот процесс. Это не скрывается», – указал аналитик.

ОН добавил, что в Европе есть мощные силы, которые заинтересованы в продолжение конфликта.