У Санду нет шансов на победу в Молдове, вся надежда на иностранные участки – эксперт

На грядущих парламентских выборах, которые состоятся в Молдове 28 сентября, у президентской партии «Действие и солидарность» нет шансов на победу. Упор, вероятно, будет делаться на заграничные избирательные участки, которые уже однажды помогли Майе Санду получить президентский пост.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил ветеран спецслужб, социолог, экс-депутат парламента Приднестровья Дмитрий Соин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На территории Молдовы, скорее всего, если опираться на данные социологии, Санду потерпит поражение. Там, где опросы проводились на территории Молдовы, у нее по разным оценкам от 23 до 28%. Ну, 32-33 кто-то дает, но явно не 50% и даже не 45%. Она эти недостающие голоса будет добирать в Европе», – отметил Соин.

При этом, в России, где проживает крупная диаспора, молдавские власти решили открыть всего два избирательных участка, и оба – в Москве. По мнению Соина, это делается для того, чтобы сторонники пророссийского курса не могли массово проголосовать: