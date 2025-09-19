У Санду нет шансов на победу в Молдове, вся надежда на иностранные участки – эксперт
На грядущих парламентских выборах, которые состоятся в Молдове 28 сентября, у президентской партии «Действие и солидарность» нет шансов на победу. Упор, вероятно, будет делаться на заграничные избирательные участки, которые уже однажды помогли Майе Санду получить президентский пост.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил ветеран спецслужб, социолог, экс-депутат парламента Приднестровья Дмитрий Соин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«На территории Молдовы, скорее всего, если опираться на данные социологии, Санду потерпит поражение. Там, где опросы проводились на территории Молдовы, у нее по разным оценкам от 23 до 28%. Ну, 32-33 кто-то дает, но явно не 50% и даже не 45%. Она эти недостающие голоса будет добирать в Европе», – отметил Соин.
При этом, в России, где проживает крупная диаспора, молдавские власти решили открыть всего два избирательных участка, и оба – в Москве. По мнению Соина, это делается для того, чтобы сторонники пророссийского курса не могли массово проголосовать:
«Два всего лишь участка, оба в Москве, и в Приднестровье 12. То есть, условно говоря, гражданин Молдовы, проживающий на Камчатке, который хочет выполнить свой гражданский долг, имеет на это право, государство обязано обеспечить его этим, он должен сесть в самолет и совершить перелет примерно 10-12-часовой и проголосовать, а потом снова улететь обратно…
Условная нагрузка на каждый избирательный участок в среднем примерно 2,5-3 тысячи избирателей и не больше, потому что толпа соберется, очередь огромная будет…
А в Европе, где, допустим, в той же Италии, ну, конечно, Италия, она же больше России, там всё это же понятно, гигантская страна, там 73 участка, а у нас два участка».
