«У русских генетический код агрессора и захватчика» – экс-начальник ГУР Украины

Потеря территорий Украиной якобы во многом была обусловлена многолетней гуманитарной политикой о единстве народов.

Об этом в интервью «Украинскому тыждню» заявил бывший начальник ГУР МО Украины, экс-зампред СБУ генерал-лейтенант Александр Скипальский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас случилась ситуация с захватом Крыма и большинства территорий Донбасса, почему так легко русские захватили с Крыма южную территорию – это всё результат и большой политики, и ошибок в руководстве СБУ. О чём можно говорить в плане успеха деятельности спецслужб на Южном направлении, когда к удивлению большинства профессионалов, которые знали, кто такой Олег Кулинич, назначить его руководителем, ответственным за это направление от службы безопасности?

Профессионализм голый, можно сказать. Да, он закончил выдающуюся российскую академию ФСБ, но второй критерий – ощущение принадлежности к своей нации, с опорой на её историческое прошлое, её культуру, её истории. На определение роли тебя как офицера спецслужбы, что тебя просто люди, общество, бог поставил на эту должность, где ты должен противостоять такому мощному врагу, как Россия. Но этого не было, потому что общая политика была, в большинстве своём – вот, братский народ, столько лет», – сокрушается Скипальский.