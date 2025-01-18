«У России всё хорошо, Путину нет смысла останавливаться» – украинская нацистка

Вадим Москаленко.  
18.01.2025 17:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 780
 
Дзен, Политика, Украина


Украина не имеет сил на военную победу над Россией. Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявила глава украинского Центра поддержки аэроразведки, в прошлом участница карательной операции против ЛДНР в составе нацбата «Айдар» Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не имеет сил на военную победу над Россией. Об этом на канале киевской...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Первый вариант развития событий – это победа на наших условиях, с границами 1991 года, с ликвидацией военных возможностей России для агрессии. Этот сценарий я вижу как наименее вероятный, по крайней мере, в ближайшие годы. У нас просто нет возможности и говорить о победе», – сказала Берлинская.

Она пожаловалась, что сейчас Россия только «разогрелась», и продвигается вперёд.

«Второй сценарий – продолжение войны, когда Путин не согласится ни при каких условиях отступить и заморозить. И тут у меня всегда возникает вопрос, когда предлагают договориться за те или другие территории – почему Путин должен остановиться?

Я бы на месте Путина вообще не останавливалась, потому что машина войны только разогрелась, разогналась. Проблем с мобилизацией нет, есть довольно высокооплачиваемые контракты, компенсации. Привлекаются наёмники со всего мира, их десятки тысяч – из Африки, Южной Америки.

Они научились жить под санкциями, научились жить в полигибридной изоляции, и я не понимаю, зачем им останавливать – они идут вперёд, каждый день мы теряем десятки квадратных километров территории», – подытожила нацистка.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить