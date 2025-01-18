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Украина не имеет сил на военную победу над Россией. Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявила глава украинского Центра поддержки аэроразведки, в прошлом участница карательной операции против ЛДНР в составе нацбата «Айдар» Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первый вариант развития событий – это победа на наших условиях, с границами 1991 года, с ликвидацией военных возможностей России для агрессии. Этот сценарий я вижу как наименее вероятный, по крайней мере, в ближайшие годы. У нас просто нет возможности и говорить о победе», – сказала Берлинская.

Она пожаловалась, что сейчас Россия только «разогрелась», и продвигается вперёд.