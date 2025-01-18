«У России всё хорошо, Путину нет смысла останавливаться» – украинская нацистка
Украина не имеет сил на военную победу над Россией. Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявила глава украинского Центра поддержки аэроразведки, в прошлом участница карательной операции против ЛДНР в составе нацбата «Айдар» Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Первый вариант развития событий – это победа на наших условиях, с границами 1991 года, с ликвидацией военных возможностей России для агрессии. Этот сценарий я вижу как наименее вероятный, по крайней мере, в ближайшие годы. У нас просто нет возможности и говорить о победе», – сказала Берлинская.
Она пожаловалась, что сейчас Россия только «разогрелась», и продвигается вперёд.
«Второй сценарий – продолжение войны, когда Путин не согласится ни при каких условиях отступить и заморозить. И тут у меня всегда возникает вопрос, когда предлагают договориться за те или другие территории – почему Путин должен остановиться?
Я бы на месте Путина вообще не останавливалась, потому что машина войны только разогрелась, разогналась. Проблем с мобилизацией нет, есть довольно высокооплачиваемые контракты, компенсации. Привлекаются наёмники со всего мира, их десятки тысяч – из Африки, Южной Америки.
Они научились жить под санкциями, научились жить в полигибридной изоляции, и я не понимаю, зачем им останавливать – они идут вперёд, каждый день мы теряем десятки квадратных километров территории», – подытожила нацистка.
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