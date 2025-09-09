У России появились «спящие дроны» – кошмарят тылы ВСУ

Россия устраивает эффективную охоту на ВСУ, атакуя объекты при помощи так называемых «засадных дронов» на оптоволокне.

Об этом в эфире «Фабрики новостей» заявил замкомандира ударных БПЛА Олесь Маляревич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы их называем «засадные дроны» – «спящие дроны». Это дрон на оптоволокне, который пролетает, например, 7-8 километров, сядет где-то в таком месте, где он камерой может посмотреть за участком дороги.

Он сядет и выключается, его уже не видно на радарах никак. Но он стоит, и камера работает, и передает через оптоволокно, то есть он не «фонит» совсем, данные идут на оператора, который сидит на территории России или на оккупированной территории.

И если что-то движется по дороге, они мгновенно включают двигатели, взлетают и наносят поражение. Это доли секунды, и всё. Это большая проблема», – заявил Маляревич.