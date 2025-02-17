У России нет шансов на победу – мнение скептика

Россия не сможет претендовать на субъектность в начинающихся переговорах с США без выхода к Приднестровью.

Об этом в эфире канала «Рой ТВ» заявил живущий в ЕС экс-депутат горсовета Одессы Лев Вершинин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«У России есть где-то месяца полтора, чтобы изменить если не ход игры, то её условия. Чтобы показать Штатам, что в этой игре она, хоть и объект, но, всё-таки, с признаками субъектности. С Украиной всё понятно, её можно списывать. Название, может, и останется, но то, что от неё останется, позавидует вселенной Безумного Макса. А у России есть варианты, но ей надо показать, что она реально чего-то стоит не только в рассуждениях Соловьёва. России сейчас предлагают, условно, стать не очень любимой, но и не противной женой, в обмен на то, что она проклянёт своего бывшего супруга в лице Пекина. Пекин учитывает это момент», – сказал Вершинин.