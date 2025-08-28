У России есть военная мощь, чтобы заставить нас пойти на уступки – американский военный
У России нет необходимости идти на уступки по Украине, более того, она обладает достаточной военной мощью, чтобы заставить сделать это своих противников.
Об этом отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил в интервью ютуб-каналу Deep Dive, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Владимир Путин хорошо осведомлен о ситуации на поле боя и считает, что его сторона побеждает. И причина, по которой у Украины сейчас такие проблемы, в том, что у них недостаточно войск. Дело даже не в том, сколько у них ракет для ПВО, артиллерийских снарядов, беспилотников, потому что у России преимущество во всех этих категориях. Но Украина продолжает терять людей каждый месяц, и у них не хватает сил, чтобы закрыть эти бреши. А у России войск предостаточно, в этом и проблема.
Украина и Запад пытаются заставить Россию пойти на уступки, но у России нет необходимости идти на уступки. И пока Запад не придет к такому выводу, Россия будет продолжать воевать, пока не получит устраивающее их мирное соглашение, и это реальная проблема. Мы не хотим давать им то, что они хотят, но у них есть военная мощь, чтобы заставить нас пойти на уступки», – заявил Дэвис.
