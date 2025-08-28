У России есть военная мощь, чтобы заставить нас пойти на уступки – американский военный

У России нет необходимости идти на уступки по Украине, более того, она обладает достаточной военной мощью, чтобы заставить сделать это своих противников.

Об этом отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил в интервью ютуб-каналу Deep Dive, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

