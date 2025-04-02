У России есть несколько сценариев победы на поле боя – Ищенко

Максим Столяров.  
02.04.2025 22:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, ООН, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские политики не согласятся на прекращение огня, поэтому даже имея соглашение со всем Западом, ВСУ придётся добивать на поле боя.

Об этом в интервью каналу «Спутник» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские политики не согласятся на прекращение огня, поэтому даже имея соглашение со всем Западом,...

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«Мы можем с США, и даже Францией и Британией договориться о любых условиях мира, и они всех устроят. Но до тех пор, пока Зеленский говорит: «а меня всё устраивает, мы будем воевать», как мы мир устроим? Мы с французами мир подпишем, когда Украина воюет, да? Можем парад победы провести где-нибудь в Польше, например. А с Украиной что делать? Её надо добивать.

А дальше возникает вопрос внешнего управления. Как только Путин сказал про внешнее управление, все только о нём и говорят. И люди начали придумывать такие гомерические способы введения внешнего управления, как будто у них весь мир на поводке ходит: «А мы туда назначим китайцев, сюда этих». Вы в них вообще спросили?», – сказал Ищенко.

Он подчеркнул, что поэтому Украину придётся побеждать на поле боя, и сделать это Россия может множеством способов.

«Если мы говорим, что для того, чтобы решить проблему, надо фактически одержать победу на поле боя, и с этим никто не спорит. Но она может выглядеть по-разному. Мы можем просто уничтожить украинскую армию и занять всю Украину. И это будет победа на поле боя.

Или мы можем довести украинскую армию до такого состояния, что она капитулирует, даже не спрашивая у своих политиков, просто начнет сдаваться массово.

Мы можем заставить, довести политиков украинских до такого состояния, что они подпишут капитуляцию. Есть разные варианты, какой-то из них может сложиться.

Пока что более вероятно, что придется победить, просто разгромив и уничтожив украинскую армию, занять территорию. Вот после того, как мы имеем окончательное решение, то есть Украина прекратила сопротивление, заключается соглашение о прекращении огня на каких-то условиях.

После этого у нас возникает вопрос, а нам уже точно надо внешнее управление Украиной? Или мы сами справимся?», – добавил политолог.

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