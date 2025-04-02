У России есть несколько сценариев победы на поле боя – Ищенко

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Украинские политики не согласятся на прекращение огня, поэтому даже имея соглашение со всем Западом, ВСУ придётся добивать на поле боя.

Об этом в интервью каналу «Спутник» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы можем с США, и даже Францией и Британией договориться о любых условиях мира, и они всех устроят. Но до тех пор, пока Зеленский говорит: «а меня всё устраивает, мы будем воевать», как мы мир устроим? Мы с французами мир подпишем, когда Украина воюет, да? Можем парад победы провести где-нибудь в Польше, например. А с Украиной что делать? Её надо добивать. А дальше возникает вопрос внешнего управления. Как только Путин сказал про внешнее управление, все только о нём и говорят. И люди начали придумывать такие гомерические способы введения внешнего управления, как будто у них весь мир на поводке ходит: «А мы туда назначим китайцев, сюда этих». Вы в них вообще спросили?», – сказал Ищенко.

Он подчеркнул, что поэтому Украину придётся побеждать на поле боя, и сделать это Россия может множеством способов.