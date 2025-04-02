У России есть несколько сценариев победы на поле боя – Ищенко
Украинские политики не согласятся на прекращение огня, поэтому даже имея соглашение со всем Западом, ВСУ придётся добивать на поле боя.
Об этом в интервью каналу «Спутник» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы можем с США, и даже Францией и Британией договориться о любых условиях мира, и они всех устроят. Но до тех пор, пока Зеленский говорит: «а меня всё устраивает, мы будем воевать», как мы мир устроим? Мы с французами мир подпишем, когда Украина воюет, да? Можем парад победы провести где-нибудь в Польше, например. А с Украиной что делать? Её надо добивать.
А дальше возникает вопрос внешнего управления. Как только Путин сказал про внешнее управление, все только о нём и говорят. И люди начали придумывать такие гомерические способы введения внешнего управления, как будто у них весь мир на поводке ходит: «А мы туда назначим китайцев, сюда этих». Вы в них вообще спросили?», – сказал Ищенко.
Он подчеркнул, что поэтому Украину придётся побеждать на поле боя, и сделать это Россия может множеством способов.
«Если мы говорим, что для того, чтобы решить проблему, надо фактически одержать победу на поле боя, и с этим никто не спорит. Но она может выглядеть по-разному. Мы можем просто уничтожить украинскую армию и занять всю Украину. И это будет победа на поле боя.
Или мы можем довести украинскую армию до такого состояния, что она капитулирует, даже не спрашивая у своих политиков, просто начнет сдаваться массово.
Мы можем заставить, довести политиков украинских до такого состояния, что они подпишут капитуляцию. Есть разные варианты, какой-то из них может сложиться.
Пока что более вероятно, что придется победить, просто разгромив и уничтожив украинскую армию, занять территорию. Вот после того, как мы имеем окончательное решение, то есть Украина прекратила сопротивление, заключается соглашение о прекращении огня на каких-то условиях.
После этого у нас возникает вопрос, а нам уже точно надо внешнее управление Украиной? Или мы сами справимся?», – добавил политолог.
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