Новый президент США Дональд Трамп не собирается прекращать конфликт на Украине, потому что за ним стоят мощные оружейные бизнесмены, зарабатывающие миллиарды на войне.

Об этом в эфире видеоблога Meet Your Mentor заявил немецкий журналист Патрик Бааб, одним из первых иностранцев, побывавших на новых территориях, воссоединенных с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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