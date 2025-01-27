У Путина есть окно, чтобы закрыть вопрос с Украиной – немецкий журналист

Анатолий Лапин.  
27.01.2025 10:43
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, США, Украина


Новый президент США Дональд Трамп не собирается прекращать конфликт на Украине, потому что за ним стоят мощные оружейные бизнесмены, зарабатывающие миллиарды на войне.

Об этом в эфире видеоблога Meet Your Mentor заявил немецкий журналист Патрик Бааб, одним из первых иностранцев, побывавших на новых территориях, воссоединенных с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новый президент США Дональд Трамп не собирается прекращать конфликт на Украине, потому что за...

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«Американская оборонная промышленность и финансовые инвесторы, стоящие за ней, зарабатывают миллиарды на этой войне. И они заплатили как республиканцам, так и демократам за кампанию. И Трамп не собираются прекращать эту войну, тем более, что она вообще не может быть прекращена. Это самая большая война в Европе со времен Второй мировой войны. Линия фронта протяженностью от 800 до 1000 километров, в зависимости от того, как вы ее измеряете. Этот фронт просто не может быть плотным. Тебе понадобится 2, 3, 4 миллиона солдат.

Это означает, что всегда будут нападения с одной стороны на другую, обстрелы, даже если есть линия прекращения огня. Русские тоже не согласятся на замораживание конфликта. Они скажут, тогда вы снова вооружаете Украину, вы вооружаетесь. Через пять лет все начнется снова. Русские знают, что они достигли технического превосходства в своем гиперзвуковом оружии, удар «Орешником» показал это.

Но техническое превосходство всегда ограничено во времени. Может быть четырех лет достаточно, может быть пяти, может быть шести, может быть восьми, когда американская оружейная промышленность последует их примеру. У Путина есть окно, и он должен решить эту проблему сейчас», – заявил Бааб.

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