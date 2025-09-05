У нас глобальная проблема: украинцы готовы продаться России – львовский нацист

Игорь Шкапа.  
05.09.2025 16:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 746
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Украине полно людей, которые готовы сотрудничать с Россией.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил известный львовский нацист, бывший депутат Верховной рады и экс-советник главы СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По моему мнению, главная угроза у нас – это наличие десятков тысяч человек, которые готовы продаваться за 500 долларов русским вербовщикам. Им будут ли сим-карты доступны по паспорту, хоть бесплатно раздавай, хоть сделай по цене золота. Это им не помешает изменять Родине», – рассуждал нацист.

Он винит в этом систему образования.

«Полное отсутствие патриотического вектора воспитания как системной образовательной политики и, к сожалению, заслуга родителей. В кавычки это все беру. Поэтому, конечно, здесь никакие технические меры не помогут, это частичные очень локальные, мне кажется, аспекты глобальной проблемы.

Повторюсь: пока будут десятки тысяч людей, готовых продаваться русским, никакие технические действия или ограничения не станут им помехой. А эти биороботы русские, потенциальные киллеры, потенциальные взрыватели, потенциальные поджигатели, потенциальные предатели – как раз являются нашей главной проблемой», – приходит к выводу Михальчшин.

По словам нациста, если при задержаниях этих людей будет больше летальных исходов, «тогда профилактика будет очень и очень действенной».

