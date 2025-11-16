У нас есть все шансы завершить СВО в 2026-м – Подоляка
Россия может успешно завершить СВО уже в следующем году. Для этого ей нужно продолжать истощать противника, чьих ресурсов не хватит на длительное противостояние.
Об этом в эфире видеоканала Metametrica заявил военный обозреватель, блогер Юрий Подоляка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ну, в течение 3-5 лет, я думаю, война кончится уже к тому моменту. Я не думаю, что, если ничего принципиально не изменится, что война может тянуться дальше 27-го года. Просто, у противника не будет ресурсов.
У нас есть все шансы закончить в 26-м, если мы правильно воспользуемся нашими возможностями. Если неправильно, – зачастую мы до сих пор неправильно этими возможностями пользовались, – то она будет продолжаться дольше.
Но у нас есть возможность ее закончить в 26-м…», – подчеркнул он.
«Оптимистический сценарий, он может быть, если у нас научатся вести современную войну. Задача какая? Даже не взять территорию. Задача при минимальных своих потерях нанести максимально возможные потери потенциалу противника. То есть, по сути, обескровливать их армию, которая рано или поздно просто может рухнуть. Вот такой сценарий реализовать можно», – заключил Подоляка.
