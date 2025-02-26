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Острая необходимость получить Киеву реальные гарантии безопасности, а не «филькины грамоты», ярко демонстрирует то, какой имитацией бурной деятельности занималась украинская дипломатия все три года конфликта.

Об этом в интервью «LMN» заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это была имитация большой бурной деятельности. Сейчас, опять же, безопасность, безопасность – у нас всё упирается в безопасность. А я ставлю вопрос. У Украины на руках 28 договоров по безопасности, наштампованных на ксероксе. Со всеми странами G7. И теперь говорят – нам надо заканчивать войну, но нужны гарантии по безопасности – а какие ещё гарантии безопасности нужны Украине, у которой на руках есть 28 соглашений по безопасности? Которые здесь подавались как чуть ли не дипломатическое достижение, огромный скачок к миру!», – вопрошал он.