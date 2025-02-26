У нас 28 договоров о гарантиях безопасности, зачем Зеленскому 29-й? – во Львове выразили негодование
Острая необходимость получить Киеву реальные гарантии безопасности, а не «филькины грамоты», ярко демонстрирует то, какой имитацией бурной деятельности занималась украинская дипломатия все три года конфликта.
Об этом в интервью «LMN» заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это была имитация большой бурной деятельности. Сейчас, опять же, безопасность, безопасность – у нас всё упирается в безопасность. А я ставлю вопрос. У Украины на руках 28 договоров по безопасности, наштампованных на ксероксе. Со всеми странами G7.
И теперь говорят – нам надо заканчивать войну, но нужны гарантии по безопасности – а какие ещё гарантии безопасности нужны Украине, у которой на руках есть 28 соглашений по безопасности? Которые здесь подавались как чуть ли не дипломатическое достижение, огромный скачок к миру!», – вопрошал он.
«Кто-то сейчас при разговоре за Украину одним хоть словом вспоминает хотя бы одну из тех 28? А у нас есть со всеми странами ЕС, G7, в том числе, с ядерными странами. Или нам что-то здесь неправильно сказали, и здесь просто раздували филькину грамоту, которая таковой и есть.
Или это всё, простите, какая-то «гимновартость». Иметь на руках 28 договоров по безопасности и ходить по всему миру кричать – дайте безопасности, значит, что-то не сходится. Это всё имитация, это какая-то форма над содержанием», – возмущался Дроздов.
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