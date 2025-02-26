У нас 28 договоров о гарантиях безопасности, зачем Зеленскому 29-й? – во Львове выразили негодование

Тарас Стрельцов.  
26.02.2025 16:58
  (Мск) , Львов
Просмотров: 409
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Острая необходимость получить Киеву реальные гарантии безопасности, а не «филькины грамоты», ярко демонстрирует то, какой имитацией бурной деятельности занималась украинская дипломатия все три года конфликта.

Об этом в интервью «LMN» заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Острая необходимость получить Киеву реальные гарантии безопасности, а не «филькины грамоты», ярко демонстрирует то,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Это была имитация большой бурной деятельности. Сейчас, опять же, безопасность, безопасность – у нас всё упирается в безопасность. А я ставлю вопрос. У Украины на руках 28 договоров по безопасности, наштампованных на ксероксе. Со всеми странами G7.

И теперь говорят – нам надо заканчивать войну, но нужны гарантии по безопасности – а какие ещё гарантии безопасности нужны Украине, у которой на руках есть 28 соглашений по безопасности? Которые здесь подавались как чуть ли не дипломатическое достижение, огромный скачок к миру!», – вопрошал он.

«Кто-то сейчас при разговоре за Украину одним хоть словом вспоминает хотя бы одну из тех 28? А у нас есть со всеми странами ЕС, G7, в том числе, с ядерными странами. Или нам что-то здесь неправильно сказали, и здесь просто раздували филькину грамоту, которая таковой и есть.

Или это всё, простите, какая-то «гимновартость». Иметь на руках 28 договоров по безопасности и ходить по всему миру кричать – дайте безопасности, значит, что-то не сходится. Это всё имитация, это какая-то форма над содержанием», – возмущался Дроздов.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить