У моря должны располагаться действующие санатории, а не пустые апартаменты – глава Минкурортов Крыма раскритиковал застройщиков

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Глава комитета по курортам и туризму Госсовета Крыма Роман Тихончук внезапно ополчился на девелоперов, использующих береговую линию для строительства апартаментов.

Несмотря на то, что Крым ежегодно на ПМЭФ подписывает контракты по возведению высотных комплексов на побережье, оказалось, что республике это мало что дает, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я противник такой большой застройки в Республике Крым апартаментами. Я за длинные деньги, за то, чтобы на первой линии инвестор вкладывал деньги в строительство санаториев, отелей, объектов, которые бы давали хорошую налогооблагаемую базу и рабочие места. Это более живой бизнес. Что такое апартаменты? Это здания, которые стоят пустыми 10 месяцев в году и вообще ничего не приносят в экономику региона. Девелопер построил, один раз заплатил налог с продажи, и стоят пустые окна. А нам нужны санатории, длинные деньги с точки зрения рабочих мест и создания бизнеса», – подчеркнул Тихончук в эфире «Крым 24».

Он сообщил, что в рамках свободной экономической зоны более 110 инвесторов реализуют проекты в сфере курортов и туризма. Заявлены миллиарды инвестиций, тысячи рабочих мест.

«Не так давно стартовал проект «Золотые пески России». Заявлено частным инвестором более 60 миллиардов рублей инвестиции, более 5,3 тысяч дополнительно номерного фонда получит регион Евпатории. Уже подписан контракт на строительство первого участка новой набережной. По минимуму, 10 миллионов туристов будет спокойно размещаться в Крыму в ближайшие 3-4 года. Другой вопрос, что сегодня есть определённый пробел с кадрами, с обслуживающим персоналом. Об этом думает бизнес, который вкладывает в новое строительство», – отметил Тихончук.

Парламентарий добавил, что параллельно идет реновация гостиниц и санаториев, построенных более полувека назад. Медицинский туризм в Крыму дает стабильную загрузку свыше 80% в среднем по году, и сейчас все санатории Саки и Евпатории заполнены.