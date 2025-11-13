У Макрона петушатся: Удвоим поддержку ВСУ, но на первую линию не пойдём!

Елена Острякова.  
13.11.2025 15:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 38
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина, Франция


Франция намерена удвоить свою поддержку ВСУ.

Об этом советник президента Франции по делам континентальной Европы Бертран Бухвальтер заявил на мероприятии британской НПО Chatham House (нежелательна в РФ),  передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Наша обязанность (и мы стараемся это делать в рамках коалиции) – обеспечить уверенность для Украины, а также для нашей европейской безопасности, потому что они неразделимы. Чтобы этого добиться, мы намерены удвоить нашу поддержку Украине. Думаю, у нас будет возможность поговорить о кредите на восстановление. Я не уверен, что он будет дан в полном объеме, но мы добились определенного прогресса на последнем заседании Европейского совета», – сказал Бухвальтер.

При этом он особо подчеркнул, что французские войска на территорию Украины не пойдут, а ограничатся созданием штаба в Париже «на случай прекращения огня».

«Когда мы слышим комментарии высокопоставленных российских чиновников о том, что они рассматривают западные войска, размещенные в Украине, это неприемлемо. Это говорит о том,  что Россия пытается запугать и исказить дискуссию. Поэтому мы планируем, что ВСУ будут оставаться первой линией обороны. Именно поэтому нам нужно сделать все возможное, чтобы они были в наилучшем состоянии для защиты своей страны», – сказал Бухвальтер.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить