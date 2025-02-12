У Киева не будет ни ядерной бомбы, ни гарантий безопасности

Анатолий Лапин.  
12.02.2025 12:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


 Ни одна страна мира не пошлет свои войска, чтобы они воевали за Украину.

Об этом в эфире телеканала «DW» заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

 Ни одна страна мира не пошлет свои войска, чтобы они воевали за Украину. Об...

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«Я не хочу обманывать людей – Украина не получит ядерное оружие, Украина не произведет ядерное оружие. Об этом можно говорить, чтобы подпитывать в людях бодрые эмоции, но мы должны оставаться реалистами…

Я не понимаю, что такое гарантии безопасности в нынешней реальности. В целом, как концепцию, я понимаю, что такое гарантии безопасности, а сейчас мы о чем говорим? Мы подписали 20 с чем-то соглашений, где страны по политическим договоренностям, а не юридическим, обязались нам что-то предоставлять, какое-то оружие, для того, чтобы и помогать нам бороться с российским навалом. Это все называется гарантиями безопасности. Ну, можно написать, что мы дадим не 100 танков, а 200 танков, можно написать, что дадим ракеты не на 100 километров дальности, а на 300 километров, но гарантия безопасности – это когда кто-то соглашается за тебя воевать. В данное время, завтра и послезавтра никто не согласится за нас воевать», – сказал дипломат.

По его словам, увеличение военной помощи, западные инструкторы и строительство заводов ВПК – «это не гарантии безопасности».

«Если кто-то за тебя готов воевать, – это гарантии безопасности, если тебе что-то дают, чтобы ты сам мог воевать и защитить себя – это называется военная поддержка. Потому не будет никаких миротворцев – это абсолютно глухая безопасность. Гарантий безопасности, которые нужны Украине, – я их тоже не вижу», – заявил Кулеба.

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