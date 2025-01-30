У грузинских – собственная гордость. Делегация Тбилиси покинула ПАСЕ после ультиматума стране

Сергей Рыжов.  
30.01.2025 10:49
  (Мск) , Москва
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Выборы, Грузия, Дзен, ЕС, ПАСЕ, Политика, Скандал


Euronews сообщает, что делегация Грузии покидает Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и прекращает работу в этой организации.

Причина – принятая ПАСЕ резолюция с требованием проведения в этой закавказской стране новых парламентских выборов. Состоявшиеся прошлой осенью выборы, на которых победила партия олигарха Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта», европейцы считают «нелегитимными».

Euronews сообщает, что делегация Грузии покидает Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и прекращает работу...

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«Полномочия делегации парламента Грузии нового созыва были вынесены на окончательное голосование и признаны несколько минут назад. Однако документ, признающий полномочия, сопровождается оговорками. Многие оговорки для нас неприемлемы, поскольку они несправедливы и безосновательны. Исходя из вышеизложенного, мы, члены делегации парламента Грузии, по общему решению команды «Грузинской мечты», несмотря на то что наши полномочия утверждены, с сегодняшнего дня прекращаем работу в Парламентской ассамблее» — цитирует грузинское издание Publicity заявление главы грузинской делегации — вице-спикера парламента страны Теи Цулукиани.

Вице-спикер грузинского парламента уточнила, какие оговорки, которыми сопровождается документ ПАСЕ, являются неприемлемыми для Тбилиси.

В частности, в документе ПАСЕ сказано, что Совет Европы может признать делегацию, если в Грузии «в ближайшие месяцы будут организованы новые, по-настоящему демократические выборы, которые пройдут под строгим международным наблюдением и в условиях политической независимости государственных институтов и избирательной администрации; кроме того, все политические заключенные будут освобождены к апрелю 2025 года».

По словам Цулукиани, условия в принятой по Грузии резолюции нарушает суверенитет Грузии.

«Принять эту оговорку с нашей стороны было бы равносильно предательству нашего электората и, следовательно, подавляющего большинства нашего общества», – заявила она.

Тем не менее, Тбилиси предусмотрительно оставил себе путь назад. Грузия останется членом Совета Европы, но возобновит работу в ПАСЕ лишь тогда, когда на страну прекратится внешнее давление. Ранее ассамблея ограничила полномочия грузинской делегации сроком до апреля нынешнего года.

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