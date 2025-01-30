У грузинских – собственная гордость. Делегация Тбилиси покинула ПАСЕ после ультиматума стране

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Euronews сообщает, что делегация Грузии покидает Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и прекращает работу в этой организации.

Причина – принятая ПАСЕ резолюция с требованием проведения в этой закавказской стране новых парламентских выборов. Состоявшиеся прошлой осенью выборы, на которых победила партия олигарха Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта», европейцы считают «нелегитимными».

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«Полномочия делегации парламента Грузии нового созыва были вынесены на окончательное голосование и признаны несколько минут назад. Однако документ, признающий полномочия, сопровождается оговорками. Многие оговорки для нас неприемлемы, поскольку они несправедливы и безосновательны. Исходя из вышеизложенного, мы, члены делегации парламента Грузии, по общему решению команды «Грузинской мечты», несмотря на то что наши полномочия утверждены, с сегодняшнего дня прекращаем работу в Парламентской ассамблее» — цитирует грузинское издание Publicity заявление главы грузинской делегации — вице-спикера парламента страны Теи Цулукиани.

Вице-спикер грузинского парламента уточнила, какие оговорки, которыми сопровождается документ ПАСЕ, являются неприемлемыми для Тбилиси.

В частности, в документе ПАСЕ сказано, что Совет Европы может признать делегацию, если в Грузии «в ближайшие месяцы будут организованы новые, по-настоящему демократические выборы, которые пройдут под строгим международным наблюдением и в условиях политической независимости государственных институтов и избирательной администрации; кроме того, все политические заключенные будут освобождены к апрелю 2025 года».

По словам Цулукиани, условия в принятой по Грузии резолюции нарушает суверенитет Грузии.

«Принять эту оговорку с нашей стороны было бы равносильно предательству нашего электората и, следовательно, подавляющего большинства нашего общества», – заявила она.

Тем не менее, Тбилиси предусмотрительно оставил себе путь назад. Грузия останется членом Совета Европы, но возобновит работу в ПАСЕ лишь тогда, когда на страну прекратится внешнее давление. Ранее ассамблея ограничила полномочия грузинской делегации сроком до апреля нынешнего года.