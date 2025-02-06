У белорусских змагаров всё очень плохо, у кухарки Тихановской – отлично

КГБ Белоруссии взломал телеграм-бот обратной связи канала «Белорусский гаюн», в который оппозиционно настроенные граждане доносили о передвижении российской и белорусской военной техники. Таким образом в распоряжение силовиков попала целая база личных данных граждан, занимавшихся шпионажем.

За первые сутки в организацию «Байпо» поступило 50 обращений от «пострадавших», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Автор канала Антон Мотолько и его редакция плотно сотрудничали с украинскими спецслужбами. Судя по финансовым отчетам, «Гаюн» только за 2022 год получил 210 720 евро. В Белоруссии его деятельность признана экстремистской, и за предоставление данных грозит от 7 до 15 лет строгого режима.

«Мы не знаем, какой объем данных мог быть выгружен за то время, пока у постороннего аккаунта был доступ. Я хочу сразу сказать, что в этой ситуации сработала человеческая ошибка, и эта ошибка была моей. В данный момент критические уязвимости исправлены, но я понимаю, что, к сожалению, мы не смогли полностью защитить людей», – написал Мотолько.

Это не первый случай, когда деятели белорусской оппозиции подставляют своих адептов. Так, утекли данные белорусов передававших личную информацию про силовиков и чиновников польскому тгк «Черная книга Беларуси» в 2020 году, а в прошлом году – координаты деструктивного чата в Гомельской области. Получили силовики доступ в 2022 году и к базе желающих принять участие в очередном Беломайдане под названием «План «Перамога». Позже стало известно, что один из администраторов «плана» Александр Азаров пытался продать список имен оппозиционно настроенных соотечественников украинскому ГУР в качестве шпионской сети.

На фоне такого бэкграунда громкая инициатива самозванной «президентки» Светланы Тихановской по раздаче «паспортов новой Беларуси» (за 95 евро) выглядит безнадежной. Понятно, что змагары, оставшиеся на родине, после всех скандалов подавать заявки остерегутся. Но и оставшиеся вообще без документов (Минск запретил обменивать загранпаспорта в посольствах) делать этого не будут.

Дело в том, что против «паспортов новой Беларуси» выступили власти Литвы. Депутаты тамошнего сейма вдруг рассмотрели, что националистическая эмблема «Пагоня» на альтернативных паспортах сильно напоминает литовский государственный герб, и сразу заподозрили Тихановскую в «литвинизме», то есть в стремлении возродить средневековое Великое княжество литовское. ВКЛ объединяло две нынешних независимых страны, но ведущую роль в нем играли белорусские земли. При внедрении такой идеологии 60 тыс змагаров, проживающих в Литве, представляют реальную опасность.

«Хотя регулярно и повторяют, что литвинизм как идея маргинален, незначителен, на мой взгляд, сторонниками этой идеи являются очень многие белорусские оппозиционеры, включая штаб Тихановской», – заявил лидер партии «Национальное объединение» Витаутас Синица.

После таких депутатских заявлений заместитель генпрокурора Литвы Гинтас Иванаускас сообщил, что «паспорт новой Беларуси» является недействительным и не даёт его обладателю права на проживание в Литве. Более того, по словам Иванаускаса, изготовление и использование «пашпарта» могут подпасть под статью 300 УК Литвы, предусматривающую ответственность за подделку документов.

Копию этого заключения генпрокуратура отправила в канцелярию президента Науседы, в парламент, МИД, МВД и Департамент госбезопасности. В результате литовская типография уведомила Тихановскую об остановке выпуска паспорта.

«Захейтили в Литве Тихановскую окончательно. Хоть Литва и поддерживает белорусскую оппозицию, но молодцы, мыслят стратегически. Лучше выплатить штрафы за нарушение контракта, чем войти в историю как литовцы, которые печатали паспорта белорусских националистов, на которых герб “новой Беларуси” – это герб Литвы», – написал в своем тг-канале российский политолог Александр Носович.

Белорусский тележурналист Игорь Тур полагает, что самопровозглашенную президентку такой вариант вполне устраивает, потому что дает повод перебраться из Вильнюса в Варшаву, что позволит оптимизировать гранты, которые ранее распылялись между двумя странами.