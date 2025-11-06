Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже воюющие несколько лет ветераны бегут из ВСУ десятками тысяч, так что ежемесячные потери украинской армии куда выше пополнения.

Об этом на канале «Политэксперт» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас мобресурс поступает, мягко говоря, не в том объеме и не того качества, в каком хотелось бы. Говорят, что поступает 30 тысяч в месяц. Ну и судя по данным прокуратуры, там под 20 тысяч уходит в СОЧ [самовольное оставление части]. Ну, может не тех же, а просто уставших воинов, которые там два года воюют. Я могу подтвердить, что иногда уходят в СОЧ воины, которых просто выжали. Которые очень эффективно воевали, но по какой-то причине у них там срыв пошел», – сказал Бекренев.

Он подчеркнул, что с учётом остальных потерь, ежемесячные потери украинской армии намного выше, чем пополнение.