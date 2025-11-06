Тысячи опытных солдат ежемесячно дезертируют из ВСУ – ТЦК не успевает пополнять потери

Вадим Москаленко.  
06.11.2025 23:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 561
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Даже воюющие несколько лет ветераны бегут из ВСУ десятками тысяч, так что ежемесячные потери украинской армии куда выше пополнения.

Об этом на канале «Политэксперт» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас мобресурс поступает, мягко говоря, не в том объеме и не того качества, в каком хотелось бы. Говорят, что поступает 30 тысяч в месяц. Ну и судя по данным прокуратуры, там под 20 тысяч уходит в СОЧ [самовольное оставление части].

Ну, может не тех же, а просто уставших воинов, которые там два года воюют. Я могу подтвердить, что иногда уходят в СОЧ воины, которых просто выжали. Которые очень эффективно воевали, но по какой-то причине у них там срыв пошел», – сказал Бекренев.

Он подчеркнул, что с учётом остальных потерь, ежемесячные потери украинской армии намного выше, чем пополнение.

«А ведь у нас помимо СОЧ есть и другие потери. И боевые, и медицинские, и по возрасту люди уходят. У нас возрастная армия, у нас процент, выходящий в запас по достижению определенного возраста – тоже немаленький», – добавил он.

