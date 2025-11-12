Тянем волынку с Украиной и стоим на пороге ядерной катастрофы – полковник РФ

Максим Столяров.  
12.11.2025 19:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 99
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российскому руководству пора принимать радикальные решения для скорейшего окончания войны на своих условиях.

Об этом на канале «Книжный день» заявил полковник Генштаба РФ в запасе Андрей Сивов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российскому руководству пора принимать радикальные решения для скорейшего окончания войны на своих условиях. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Очередной раз было нападение на мой родной городишко Туапсе, повредили два иностранных судна, нефтяной терминал, который там строили, уникальный. Если бы мне кто-то сказал во время моего счастливого советского детства, что такое может произойти, и это будут делать военнослужащие украинского государства, я бы в страшном сне не мог такого представить.

Это всё долго-долго тянулось, 35 лет тянется этот морок. И как-то мы привыкаем, адаптируемся к этому. Но к этому нельзя привыкать, нельзя к этому адаптироваться! Надо не приспосабливаться, надо бороться против этого всего. Дальше – пустота», – рассуждал ведущий канала историк Александр Колпакиди.

Андрей Сивов полностью согласился с собеседником.

«Благодаря политике, которую проводили последние годы, мы допустили, что на Украине славяне уничтожают славян самыми перспективными системами вооружений натовскими, российскими – и на деньги России практически. И за всё это платим мы. Может, хоть некоторые частично признают эту ошибку, но пусть вакханалию эту наверху прекратят.

В конце концов, примите вы решение, не сидите вы на двух стульях, дождётесь, что всё сгорит в ядерном апокалипсисе! Или наберётесь мужества и, в конце концов, примите необходимые решения, чтобы закончить войну на наших условиях», – сказал отставной полковник.

«Мобилизовать экономику, людей, ресурсы – кинуть на победу, одержать победу, показать Западу, в конце концов, где его место. Не сунется ни один тогда. Нет, мы с этими убогими решениями довели до ручки и стоим перед реальной ядерной катастрофой, сами туда медленно этими медленными, но упорными шагами идём», – добавил Сивов.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить