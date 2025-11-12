Тянем волынку с Украиной и стоим на пороге ядерной катастрофы – полковник РФ

Российскому руководству пора принимать радикальные решения для скорейшего окончания войны на своих условиях.

Об этом на канале «Книжный день» заявил полковник Генштаба РФ в запасе Андрей Сивов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очередной раз было нападение на мой родной городишко Туапсе, повредили два иностранных судна, нефтяной терминал, который там строили, уникальный. Если бы мне кто-то сказал во время моего счастливого советского детства, что такое может произойти, и это будут делать военнослужащие украинского государства, я бы в страшном сне не мог такого представить. Это всё долго-долго тянулось, 35 лет тянется этот морок. И как-то мы привыкаем, адаптируемся к этому. Но к этому нельзя привыкать, нельзя к этому адаптироваться! Надо не приспосабливаться, надо бороться против этого всего. Дальше – пустота», – рассуждал ведущий канала историк Александр Колпакиди.

Андрей Сивов полностью согласился с собеседником.

«Благодаря политике, которую проводили последние годы, мы допустили, что на Украине славяне уничтожают славян самыми перспективными системами вооружений натовскими, российскими – и на деньги России практически. И за всё это платим мы. Может, хоть некоторые частично признают эту ошибку, но пусть вакханалию эту наверху прекратят. В конце концов, примите вы решение, не сидите вы на двух стульях, дождётесь, что всё сгорит в ядерном апокалипсисе! Или наберётесь мужества и, в конце концов, примите необходимые решения, чтобы закончить войну на наших условиях», – сказал отставной полковник.