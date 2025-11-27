«И Одесса твоя, и Николаев. А этого может не быть в один миг», – Лукашенко обратился к «Володе»
Александр Лукашенко призвал киевского диктатора Владимира Зеленского не срывать мирные переговоры.
«Если бы Украина выполнила Минские договоренности, войны бы не было, и Украина была бы в границах 1991 года, как они хотят. А если Володя Зеленский хочет посмотреть на реалии, я хочу, оказавшись в очередной раз правым, не совет ему дать (он лучше меня знает ситуацию), о сказать, то что вижу я. Если ты хочешь, чтобы Украина сохранилась в тех границах, в которых она сегодня есть с учетом реалий на фронте, нужно договариваться. Не надо торпедировать переговорный процесс», – сказал Батька на форуме в Бишкеке.
Он предупредил Зеленского, что тот может утратить страну.
«Если где-то в чем-то не можете договориться (хотя я не увидел, что по этому плану нельзя договориться), ну оставьте на потом. Но остановите войну, где гибнут не твои, а чужие дети. И самое главное – ты потеряешь страну. Конечно, ты найдешь место для жизни своей семьи и Лены, и даже родителей, если правда, что вы что-то там прикупили. А что будут делать миллионы украинцев? Поэтому подумай, как сохранить то, что у тебя есть. А у тебя есть все: и выход к морю, и Одесса твоя, и Николаев. А этого может не быть в один миг», – сказал Лукашенко.
