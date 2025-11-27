«И Одесса твоя, и Николаев. А этого может не быть в один миг», – Лукашенко обратился к «Володе»

Александр Лукашенко призвал киевского диктатора Владимира Зеленского не срывать мирные переговоры.

«Если бы Украина выполнила Минские договоренности, войны бы не было, и Украина была бы в границах 1991 года, как они хотят. А если Володя Зеленский хочет посмотреть на реалии, я хочу, оказавшись в очередной раз правым, не совет ему дать (он лучше меня знает ситуацию), о сказать, то что вижу я. Если ты хочешь, чтобы Украина сохранилась в тех границах, в которых она сегодня есть с учетом реалий на фронте, нужно договариваться. Не надо торпедировать переговорный процесс», – сказал Батька на форуме в Бишкеке.

Он предупредил Зеленского, что тот может утратить страну.