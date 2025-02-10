«Тут картина маслом»: конец войны грозит стать очень горьким для Украины – киевский эксперт
В случае прекращения «помощи» США – Украина едва ли продержится и полгода.
Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зеленский говорит, что готов к переговорам с Путиным, только если Европа и США не бросят Украину с гарантиями безопасности. Также, по словам украинского президента, есть возможность закончить войну в этом году.
«Если я буду уверен, что Европа и Америка нас не бросят и дадут нам гарантии безопасности, я готов к любому формату переговоров», – высказался Зеленский», – процитировал ведущий, и попросил прокомментировать.
«Одним словом – если… И здесь возникает вопрос – а если не дадут, что тогда? Ведь помимо гарантии безопасности, это военная и финансовая поддержка. Как с ней быть?
Как долго, опираясь на собственные ресурсы, мы сможем противостоять агрессии? И тогда логично проистекает вопрос о том, что тогда действительно война может закончиться в 2025 году. Но это будет для Украины очень горькая и тяжелая точка. И где она закончится?», – вопрошал Золотарев.
«Поэтому воевать в нынешних условиях без экономики, без работающего ВПК… Да, рассказывают про 200 тысяч дронов ежемесячно. Но не дронами едиными. Война требует всего. Начиная от униформы, ботинок и заканчивая сложнейшей электроникой.
И здесь нам особо похвастаться нечем. Потому что львиная доля нашего военного потенциала – это поддержка США и европейцев. Если она прекратится, то одна Британия и Польша не в состоянии будут компенсировать. И надо трезво понимать, какой будет в таком случае итог войны.
У нас даже министр финансов говорил, что на полгода у нас есть собственных ресурсов. Что дальше? В бюджете мы на обслуживание и выплату по внешним долгам тратим почти столько же, сколько на армию. Это в воюющей стране. По-моему, тут картина маслом», – возмущался эксперт.
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