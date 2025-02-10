«Тут картина маслом»: конец войны грозит стать очень горьким для Украины – киевский эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В случае прекращения «помощи» США – Украина едва ли продержится и полгода.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Зеленский говорит, что готов к переговорам с Путиным, только если Европа и США не бросят Украину с гарантиями безопасности. Также, по словам украинского президента, есть возможность закончить войну в этом году. «Если я буду уверен, что Европа и Америка нас не бросят и дадут нам гарантии безопасности, я готов к любому формату переговоров», – высказался Зеленский», – процитировал ведущий, и попросил прокомментировать.

«Одним словом – если… И здесь возникает вопрос – а если не дадут, что тогда? Ведь помимо гарантии безопасности, это военная и финансовая поддержка. Как с ней быть? Как долго, опираясь на собственные ресурсы, мы сможем противостоять агрессии? И тогда логично проистекает вопрос о том, что тогда действительно война может закончиться в 2025 году. Но это будет для Украины очень горькая и тяжелая точка. И где она закончится?», – вопрошал Золотарев.