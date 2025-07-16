Турки уверены, что снова «пропетляют» между Путиным и Трампом

Михаил Рябов.  
16.07.2025 18:32
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Газ, Дзен, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, США, Турция, Украина


Турция имеет все основания рассчитывать, что избежит 100% санкций против партнеров России, которые угрожает ввести Дональд Трамп в случае отказа Кремля подписать сделку по Украине на американских условиях ко 2 сентября.

Об этом заявил Бозкурт Халит Аран, бывший постпред Турции в ВТО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Турция имеет все основания рассчитывать, что избежит 100% санкций против партнеров России, которые угрожает...

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«Турция всегда получала освобождение от второго пакета санкций, несмотря на риск. Последний полученный нами льготный период действует до мая. Учитывая этот период, я не ожидаю, что торговля будет заблокирована…

Я ожидаю, что США продолжат признавать исключения, принимая во внимание насущные энергетические потребности Турции, как это было до сих пор», – уверен турок.

MilliGazete напоминает, что 42% газа и более 50% нефти Турция получает из России.

«Невозможно изменить это в одночасье. Невозможно отключить инфраструктуру», – сказал Аран.

Экспорт из Турции в Россию в 2024 году составил 8,56 миллиарда долларов – зачастую именно через эту страну в условиях санкций осуществлялись поставки санкционных товаров.

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