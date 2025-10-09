«Турки охренели от скорости поражения»: в украинском порту детонирует военный груз

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В последнее время удары российских дронов по тыловой украинской инфраструктуре идут в ежедневном режиме.

Не стала исключением и минувшая ночь. В Одесской области беспилотники атаковали портовый город Ильичевск (переименован киевским режимом в Черноморск).

«В Ильичевске такая детонация, что даже турки, груз которых прибыл сегодня в порт, охренели от такой скорости поражения», – пишет отслеживающий прилеты и работу ПВО местный паблик «Типичная Одесса».

Отмечается, что пылает «контейнерный терминал и груз двойного назначения».

Начальник областной военной администарции Одесской области Олег Кипер признал, что кроме портовой, повреждена и энергетическая инфраструктура.

Гауляйтер публикует снимки, показывающие масштабность пожара в Ильичевске.

Мэр города Александр Гуляева сообщил, что город полностью остался без света, и объявил, что развертываются так называемые «пункты несокрушимости».

Попадание по энергетическому объекту подтвердила и компания ДТЭК, принадлежащая олигарху Ринату Ахметову.

Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, Украину атаковали 112 дронов, в результате «зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 12 локациях».

Начинают сказываться удары по железнодорожной логистике Украины.

Так, в северных регионах Украины, в частности на территории Сумщины и Черниговщины, пришлось задействовать резервные тепловозы, а поезда следуют в обход традиционных маршрутов и с многочасовыми задержками, проинформировала «Укрзализныця».

Напомним, что Россия начала системно поражать украинские локомотивы, что в Киеве восприняли как серьезную угрозу.